Palmeiras encaminha empréstimo do lateral-esquerdo Cristián Borja

Sem espaço no clube português, colombiano tem negociação avançada para defender o Verdão

O corre para fechar nas próximas horas a contratação do lateral-esquerdo colombiano Miguel Borja, do . A Goal apurou que a negociação do empréstimo está muito bem encaminhada.

Borja, de 27 anos, perdeu espaço no time português ainda na reta final da temporada passada, quando o novo treinador Rúben Amorim passou a apostar no jovem Nuno Mendes, de 18 anos, visto internamente como uma das principais revelações do clube nos últimos anos.

Formado pelo Cortuluá e com curta passagem pelo Santa Fe, ambos do país natal, o lateral-esquerdo também já representou a seleção, tendo feito cinco jogos oficiais. Foi contratado do , do , pelos portugueses em 2018, a troco de aproximadamente 3 milhões de euros.