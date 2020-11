Quem é Benjamín Kuscevic, o novo reforço para a zaga do Palmeiras?

Conheça o zagueiro chileno de 24 anos que já passou pelas categorias de base do Real Madrid e conquistou títulos importantes na Universidad Católica

Após apresentar Abel Ferreira como seu novo treinador, o também anunciou a contratação do zagueiro Benjamín Kuscevic, que estava na . Promessa do futebol chileno desde muito jovem, o jogador já passou pela base do e chegou a vestir a camisa da seleção do , mas está sem jogar desde março por conta de uma lesão no tornozelo.

Os valores da negociação não foram revelados, mas o defensor chega para defender o Palmeiras pelos próximos cinco anos, com pagamento a partir de 2021 por 50% de seus direitos. O nome do chileno já vinha sendo avaliado pelo clube internamente e também foi aprovado pelo técnico português Abel Ferreira, que em breve fará sua estreia pelo clube.

“Para mim é um sonho de menino realizado, sempre quis jogar aqui. É um orgulho muito grande vestir camisa do Palmeiras. A estrutura do clube é incrível, uma das melhores do mundo, fico muito emocionado de estar aqui", disse o zagueiro ao site do Palmeiras.

Formado nas categorias de base da Universidad Católica, Benjamín Kuscevic sempre foi tido como um jogador com futuro promissor no Chile. Então, em 2014, ele se transferiu para defender a equipe juvenil do Real Madrid, onde chegou a disputar algumas partidas da Liga dos Campeões das divisões inferiores. Porém, após uma temporada na , retornou a sua terra natal, em 2015, e foi integrado ao time principal do clube chileno.

Considerado como um defensor com boa técnica e qualidade para sair jogando, Kuscevic soma 96 partidas e dois gols marcados com a camisa 13 da Universidad Católica, onde conquistou duas Ligas Chilenas e duas Copas do Chile, além de uma Apertura e uma Clausura - formato antigo de disputa da liga nacional que premiava o campeão de cada turno.

Em setembro deste ano, o zagueiro teve sua venda encaminhada para o , da . O jogador, que também tem passaporte croata, viajou para o país para fechar a transação, mas uma lesão em seu tornozelo direito fez com que o negócio não fosse fechado. O clube chileno informou na época que Kuscevic preferiu tratar sua contusão antes de acertar a transferência.

Com isso, o defensor passou por uma cirurgia e, segundo o Palmeiras, está em condições físicas para ser integrado ao elenco profissional ainda nesta semana, apesar de não atuar desde o mês de março.

Conhecido do técnico Jorge Sampaoli, que comandou a seleção do Chile durante muitos anos, o nome de Kuscevic também entrou em pauta para o no início do ano, mas o clube optou por seguir em busca de outros nomes, como o do paraguaio Junior Alonso.

No Palmeiras, Benjamin será mais uma opção para o sistema defensivo de Abel Ferreira, que atualmente conta com Gustavo Gómez, Luan, Emerson e Renan, além de Felipe Melo, volante de ofício mas que também vinha jogando na posição com Vanderlei Luxemburgo. O fato de o jogador ter passaporte croata também pesou para o Alviverde paulista fechar o negócio, por entender que esse fato pode facilitar uma negociação futura.