Quem é Ahmed Abdelkader, atacante do Al-Ahly que marcou contra o Flamengo?

Jogador egípcio marcou os dois gols da derrota para os brasileiros no Mundial de Clubes, por 4 a 2

Neste sábado (11), na disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes de 2022, o Flamengo bateu o Al-Ahly por 4 a 2 e sagrou-se medalhista de bronze desta edição do torneio. Apesar da vitória brasileira, a equipe do Egito fez atuação de destaque com dois gols marcados por um mesmo atleta: Ahmed Abdelkader Radwan, atacante de apenas 23 anos.

Natural de Cairo, o jogador fez partida segura e não poupou esforços quando precisou decidir e anotar dois pela equipe representante da África. O primeiro veio aos 37 minutos, para empatar a partida, quando fez de cabeça sem chance de defesa para o goleiro Santos. Aos 60, para virar o placar, Abdelkader driblou três defensores do Flamengo e marcou um golaço, no canto direito das redes.

Ainda jovem, o atacante tem passagens por apenas duas equipes na carreira. Além do Al-Ahly, o jogador atuou pelo Smouha SC, também do Egito. Adbelkader fez suas categorias de base na equipe que joga atualmente e no Sparta de Praga, da República Tcheca.