Quem é Adrien Rabiot, meia da França na Copa do Mundo 2022?

Meio-campista da Juventus é uma peça fundamental na França finalista do Mundial no Qatar

Adrien Rabiot foi um jogador que chegou à Copa do Mundo sob suspeitas. Com as lesões de N'Golo Kanté e Paul Pogba, a capacidade de Rabiot para comandar o meio de campo francês foi questionada. Ele não apenas correspondeu, como superou as expectativas e chega para a final contra a Argentina como um dos principais atletas da seleção da França.

Adrien Rabiot-Provost tem 27 anos e vive o que ele mesmo chamou de melhor fase de sua carreira. Após passar por várias equipes de base, ele chegou ao time sub-17 do PSG, em 2010. Depois anos depois, ele passou a atuar na equipe principal e em 2013 foi emprestado ao Toulouse para ganhar experiência.

FRANCK FIFE/AFP/Getty Images

Quando voltou do empréstimo, permaneceu no PSG, onde foi conquistando seu espaço, até 2019, quando foi vendido para a Juventus, da Itália. Mesmo em um momento de baixa da Juve, Rabiot tem sido um dos atletas a se destacarem na 'Velha Senhora'.

O meio-campista é uma figura conhecida nas seleções francesas. Ele atuou nas categorias sub-16 até a sub-21 antes de ser convocado em 2016 para o selecionado principal. Pelos 'Les Bleus', Rabiot soma 34 partidas disputadas e três gols marcados.

'Treta' com Deschamps em 2018

Aos 27 anos, o atleta joga sua primeira Copa do Mundo. No Mundial de 2018, ele poderia ter tido a oportunidade, mas a frustração tomou conta dele e rendeu uma história curiosa.

Quando Didier Deschamps divulgou a lista dos 23 convocados para a Copa disputada na Rússia, Rabiot não estava nessa lista. Ele ficou na relação dos suplentes, que poderiam ir ao Mundial caso algum problema físico ocorresse com algum dos 23 convocados.

Ao ver que seu nomes não tinha sido incluído na relação final, Rabiot manifestou publicamente sua decepção com o treinador francês e entrou de férias sem poder estar apto para a chamada caso necessária.

À época, tanto Deschamps quanto Noel Le Graet, presidente da Federação Francesa de Futebol, condenaram a atitude do jogador. Esse episódio rendeu dois anos inteiros sem Rabiot receber alguma convocação para a seleção.

A volta aconteceu em 2020 e se estendeu para a Eurocopa, disputada em 2021. Desde então, o camisa 14 vem sempre presença constante nas convocações para o selecionado nacional.

Sobre o caso envolvendo o 'chilique' em 2018 e a relação com Deschamps, Rabiot diz ter amadurecido e afirmou que seu relacionamento com o técnico é bom.

"Estou passando por um bom período futebolístico. Por vários meses na Juventus e agora nesta Copa do Mundo. Também vem com o fato de eu ter crescido, amadurecido. Meu futebol também cresceu. Este é o melhor período da minha carreira", disse o meia.

"Sempre tivemos uma relação muito boa, mesmo com o que aconteceu antes da Copa de 2018. (...) Houve um relacionamento muito bom imediatamente. De jogo a jogo, fomos nos conhecendo. Ele me entende melhor e hoje estamos muito mais próximos", falou Rabiot.

Com o passado deixado para trás, o Mundial de 2022 é uma enorme oportunidade que o jogador recebeu e até agora tem sido fundamental para a boa campanha francesa. Até aqui, ele jogou cinco partidas da Copa, marcando um gol e dando uma assistência.