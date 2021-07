Tiago Nunes não é mais técnico do Grêmio; Felipão é o mais cotado para assumir

Grêmio perde para o Atlético-GO em casa e é demitido pela diretoria. Tricolor gaúcho é o lanterna do Campeonato Brasileiro, com dois pontos apenas

Tiago Nunes não é mais técnico do Grêmio. O fato novo prometido pelo presidente gremista Romildo Bolzan Júnior após a derrota para o Juventude, na última quarta-feira, acabou não acontecendo: o Grêmio mais uma vez foi derrotado no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Atlético-GO, em plena arena tricolor, resultado que decretou a demissão do técnico Tiago Nunes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A campanha gremista nesta arrancada de Brasileirão é a pior desde a criação dos pontos corridos. Em 2004, ano em que foi rebaixado, o Grêmio venceu duas vezes, empatou quatro e perdeu uma vez nos sete primeiros jogos. Nesta temporada, após sete partidas, foram cinco derrotas e dois empates.

Mantendo a projeção de momento, para escapar do rebaixamento, o Grêmio precisa de 45 pontos. Atualmente com dois pontos conquistados e 31 partidas por jogar, o Tricolor terá que vencer 15 jogos para escapar da segunda divisão. O cenário interrompeu, assim, a passagem de Tiago Nunes pelo clube.

Felipão é o favorito



Scolari é visto como nome predileto para assumir o Grêmio (Foto: Alessandra Cabral/Getty)

Luiz Felipe Scolari, um dos maiores treinadores da história do Grêmio, é a aposta número um da diretoria para assumir no lugar de Tiago Nunes,

Scolari tem aprovação da maioria dos torcedores e está livre no mercado. Resta saber se o treinador estaria disposto a retornar ao Grêmio e iniciar sua terceira passagem no Tricolor.

A missão do novo técnico gremista será a de mobilizar um grupo completamente abatido para, primeiramente, somar os pontos necessários para evitar a queda à segunda divisão. Em seguida, o objetivo do clube será tentar algo mais no Campeonato Brasileiro.

Já Copa do Brasil e Copa Sul-Americana ficam em segundo plano nos planos gremistas enquanto a ameaça do descenso for real.