Quem a Coreia do Sul enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Seleção sul-coreana aguarda definição do Grupo G da Copa do Mundo, o do Brasil

A Coreia do Sul está classificada para mais um mata-mata da Copa do Mundo. Nesta edição, a equipe de Paulo Bento avançou, no Grupo G, na segunda posição, com quatro pontos.

Apesar das dificuldades, a equipe se superou após empatar com o Uruguai na estreia e ser derrotada por Gana no segundo jogo. Mesmo assim, a equipe derrotou Portugal por 2 a 1 no último jogo.

Quem a Coreia do Sul enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

A regra da Copa do Mundo coloca o primeiro colocado de um grupo para enfrentar o segundo de outro. Por isso, os times do Grupo G enfrentam o do Grupo H, onde a Coreia do Sul está classificada. Assim, se classificando em segundo, a Coreia terá a Suíça, Sérvia ou Camarões como adversário.

A seleção aguarda a definição do Grupo G, que tem o Brasil enfrentando Camarões e a Sérvia jogando com a Suíça. A seleção brasileira precisa só de um ponto para terminar na liderança, enquanto a segunda vaga está aberta entre três times, onde sairia o adversário da Coreia.

O jogo da Coreia das oitavas de final, segundo o calendário da Fifa, montado antes mesmo do início da Copa, será na segunda-feira, 5 de dezembro, às 16h (de Brasília).