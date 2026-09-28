Queda histórica da Alemanha diante da Grécia; Klopp aponta o responsável pela catástrofe

Jürgen Klopp, técnico da seleção da Alemanha, sofreu sua primeira derrota desde que assumiu o cargo, depois que sua equipe caiu diante da Grécia, em casa, por 1 a 0, na partida que reuniu ambos no domingo pela Liga das Nações da Europa, em um resultado surpreendente que atrapalhou o início da caminhada do novo treinador.

Klopp afirmou, em declarações à emissora alemã "ARD", que a derrota representa "parte do processo" pelo qual ele busca reconstruir a seleção, ressaltando que assume total responsabilidade pela escalação, pelo esquema de jogo e pelas mudanças que fez durante a partida.

Dimitrios Kourbelis, que entrou como reserva, marcou o único gol da partida aos 74 minutos, com um chute que mudou de direção, dando à Grécia uma vitória histórica, a primeira dela sobre a Alemanha, e estragando a primeira aparição de Klopp em casa desde que assumiu o comando da seleção.

A derrota veio dias depois de a Alemanha empatar com a Holanda por 1 a 1, na primeira partida de Klopp, que promoveu 5 mudanças na escalação titular diante da Grécia, no âmbito de seus esforços para renovar o elenco e dar oportunidade a alguns jogadores.

A seleção alemã impôs seu domínio ao longo do primeiro tempo, com 77% de posse de bola, segundo estatísticas da "Opta", mas teve dificuldades para converter sua superioridade em chances reais, já que o chute de Karim Adeyemi, defendido com brilhantismo pelo goleiro grego Konstantinos Tzolakis aos 32 minutos, foi sua principal tentativa durante a primeira metade da partida.

Klopp afirmou, em declarações ao site oficial da União das Federações Europeias de Futebol, que teria aceitado o empate, considerando a derrota dura e que sua equipe não a merecia, mas destacou a necessidade de reforçar a confiança dos jogadores no estilo de jogo, ressaltando que a seleção grega entrou na partida com um plano claro e conseguiu executá-lo.

O desempenho da Grécia melhorou durante o segundo tempo, e ela ameaçou o gol dos donos da casa em mais de uma oportunidade, depois que Fotis Ioannidis desperdiçou uma chance perigosa, enquanto o zagueiro Jonathan Tah interveio para afastar outra tentativa, antes de Kourbelis conseguir marcar o gol decisivo, em meio ao choque da torcida alemã.

Tah reconheceu que a seleção alemã não apresentou o desempenho esperado, manifestando sua decepção e sua irritação com o resultado, mas pediu coesão e continuidade no trabalho, ressaltando que a equipe é capaz de se recuperar na próxima partida, apesar do arrefecimento do clima positivo em torno do novo treinador após a derrota.

A seleção alemã deverá enfrentar a Sérvia em Munique na quinta-feira, antes de visitar a Grécia na partida de volta no domingo seguinte, enquanto Klopp confirmou a intenção de manter a política de rodízio e fazer mudanças na escalação, em meio à sua busca por reformular a identidade da equipe.

O treinador alemão explicou que a comissão técnica e os jogadores ainda estão na fase de descobrir a melhor maneira de jogar, apontando que a partida trará lições que podem servir de base para o trabalho de desenvolvimento do desempenho da seleção nos próximos compromissos.