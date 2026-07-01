"Que vergonha para a arbitragem"... Drogba explode após a vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

A lenda do futebol da Costa do Marfim, Didier Drogba, criticou duramente a equipe de arbitragem e o sistema de vídeo-arbitragem, após a eliminação da seleção da Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, com a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

As críticas de Drogba surgiram logo após o fim da partida, quando ele expressou sua raiva pela não marcação de um pênalti a favor de sua seleção, considerando que a decisão da arbitragem privou os “Elefantes” da chance de virar o jogo.

O histórico capitão da seleção da Costa do Marfim escreveu em sua conta na plataforma “X”: “É uma vergonha não ter sido marcado o pênalti para Nicolas Pépé. Meu Deus, para que serve a tecnologia de vídeo?”.

As declarações de Drogba foram feitas após uma partida em que a seleção da Costa do Marfim apresentou um bom desempenho e impôs períodos de domínio, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que surgiu, antes que a seleção norueguesa decidisse o confronto com um placar de 2 a 1, liderada por seu craque Erling Haaland.

Com esse resultado, a Noruega garantiu um confronto difícil nas oitavas de final contra o Brasil, que havia vencido anteriormente o Japão por 2 a 1, em partida disputada.