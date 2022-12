Que horas é o jogo do Brasil?

Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (2), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Já classificado às oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira (2) para enfrentar o Camarões, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. Com seis pontos e 100% de aproveitamento, a seleção busca confirmar a liderança do Grupo G, que conta ainda com Sérvia e Suíça.

Para avançar em primeiro do grupo, um simples empate basta para o Brasil. Assim, terá pela frente a Coreia do Sul, que venceu Portugal e se classificou em segundo lugar no Grupo H, com quatro pontos. Vale destacar que a Seleção Brasileira nunca foi eliminada ainda na primeira fase.

No Mundial do Qatar, a Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0, com gols de Richarlison, enquanto na rodada seguinte bateu a Suíça por 1 a 0, com gol de Casemiro. Na liderança isolada do Grupo G, o Brasil é seguido pelos suíços, que somam três pontos, e Camarões na terceira posição, soma apenas um ao lado da Sérvia.