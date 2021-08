Que horas é Brasil x Espanha pela final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio?

Confira o horário da final do torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos de 2020

A seleção brasileira masculina está classificada para a final das Olimpíadas de Tóquio, e agora enfrentará a Espanha na grande final. O Brasil é o atual campeão olímpico, já que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos, em 2016.

Na atual edição, o Brasil estreou no grupo D, contra a Alemanha e venceu a equipe por 4 a 2. Na segunda rodada, a seleção brasileira empatou sem gols contra a Costa do Marfim. E no terceiro jogo derrotou a Arábia Saudita por 3 a 1, terminando a fase de grupos na primeira colocação com sete pontos.

No mata-mata, o Brasil enfrentou o Egito e venceu por 1 a 0, e na semi passou pelo México na disputa de pênaltis. Já a Espanha se classificou na fase de grupos com cinco pontos, em um grupo onde a Argentina ficou pelo caminho, e nas quartas deixou para trás a Costa do Marfim, e na semifinal o Japão na prorrogação.

Agora a seleção comandada por André Jardine, defende a medalha de ouro contra os espanhóis. A Goal te mostra os detalhes da partida.

Que horas é o jogo do Brasil x Espanha

JOGO Brasil x Espanha DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Internacional de Yokohama - Yokohama, JAP HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

O grande destaque da partida pelo Brasil é Richarlison, autor de três gols na estreia da seleção e dois contra a Arábia Saudita pelo último jogo da fase de grupos. Caso marque mais quatro gols na final da competição, o atleta pode se tornar o maior artilheiro da seleção brasileira masculina de todos os tempos em Olimpíadas.

Pela Espanha, o grande nome que garantiu a classificação à final foi do jovem do Real Madrid, Marcos Asensio, que marcou seu gol praticamente nos últimos minutos da prorrogação.

Qual o chaveamento do torneio masculino de futebol?

O chaveamento até a final é o seguinte:

Quartas de final:

Semifinais:

Disputa de bronze:

México x Japão

Final do torneio: