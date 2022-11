Que horas é a convocação da seleção para a Copa do Mundo? Onde vai passar?

Tite convoca 26 jogadores para a disputa da Copa do Mundo nesta segunda-feira (7); confira os detalhes

Faltando duas semanas, a expectativa para o início da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, não para de crescer. Nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, Tite, técnico da seleção brasileira, revelará sua lista de 26 jogadores para a disputa da competição.

A Fifa, organizadora do torneio, determinou que todas as 32 seleções classificadas devem enviar sua lista final até o dia 14 de novembro, seis dias antes do jogo de abertura, entre Qatar e Equador.

Com a estreia marcada para o dia 24 de novembro, o Brasil está classificado no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

Abaixo, a GOAL te mostra tudo sobre a convocação.

Qual o horário da convocação do Brasil para a Copa do Mundo 2022?

A convocação do técnico Tite para Copa do Mundo será na próxima segunda-feira, dia 7 de novembro, às 13h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Aqui, o treinador divulgará sua lista final com 26 dos 55 nomes previamente enviados à Fifa, no dia 21 de outubro.

Onde assistir à convocação do Brasil para a Copa do Mundo 2022?

O torcedor que quiser acompanhar a convocação da seleção brasileira, feita pelo técnico Tite, terá uma série de opções na TV aberta e fechada, na internet e no streaming.

Na TV aberta, o SBT e TV Globo vão transmitir a convocação da lista final para a Copa do Mundo, além da ESPN e o SporTV, canais esportivos, na TV fechada, ao vivo.

Na internet, a transmissão ficará por conta do site e canal oficial da CBF TV, no YouTube, e do ge.com. No streaming, o Star+, serviço de assinatura dos Canais Disney, e o Globoplay, do Grupo Globo, também transmitem o evento.

Quais são os grupos da Copa do Mundo 2022?

Ao todo, 32 seleções se classificaram para a disputa da Copa do Mundo deste ano. Confira:

Grupo A

Qatar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Quais são os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022?

A seleção brasileira, classificada no Grupo G, fará sua estreia no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia. Além desse duelo, o Brasil enfrenta a Suíça, no dia 28 de novembro, e Camarões, no dia 2 de dezembro. Veja:

