Quatro times ainda lutam contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão

O Brasileirão 2021 foi marcado por um vencedor inédito: após 50 anos, o Galo finalmente conquistou seu tão sonhado bicampeonato nacional. Porém, não só de glórias é marcado o Campeonato Brasileiro, tendo todos os anos quatro rebaixados, colocando alguns grandes times na fogueira.

Neste ano, Sport e Chapecoense marcaram os primeiros dois clubes que vão disputar a Série B no ano que vem. A Chape fez péssima campanha, com apenas uma vitória em 37 jogos disputados. Já o Leão possui nove vezes em que saiu vitorioso na competição, mas que ao longo do torneio não foram suficientes para tirá-los do Z-4.

A GOAL te mostra, a seguir, os quatro clubes que ainda brigam contra o rebaixamento nesta última rodada do Brasileirão 2021.

Cuiabá

Seguindo os dados de pesquisa realizada pela UFMG, o Dourado é o time com menor chance de cair para a Série B dentre os quatro restantes, com apenas 2,7%. Após a vitória, em casa, contra o Fortaleza, o Cuiabá garantiu 46 pontos na tabela.

Para ficar fora da Segunda Divisão no ano que vem, o elenco de Mato Grosso tem que torcer por uma derrota ou um empate de Bahia e Juventude na última rodada. Caso vençam e o Cuiabá perca, os dois clubes citados passam o Dourado em número de vitórias, garantindo seu rebaixamento.

Juventude

Com 48,1% de chance de rebaixamento, o Juventude torce pelo fracasso do Bahia no último confronto, e há duas possibilidades de se salvar do Z-4: caso vença o Corinthians, o clube do Sul sai direto da zona; caso empate com o Timão, a torcida e pela derrota do Bahia, pois o número de pontos se iguala, mas o número de vitórias do Tricolor é maior, então a vaga na Série B ainda é do Juventude.

Bahia

O Tricolor é o primeiro clube fora do Z-4, mas tem 51,8% de chance de rebaixamento, porcentagem maior do que a marcada pelo Juventude, time na 17ª colocação.

Provavelmente porque o Bahia encara o Fortaleza fora de casa. Ou seja, um duelo possivelmente mais difícil de manter no empate ou, quem sabe, sair com a vitória, se comparado com o Juventude, que disputa em casa contra o Corinthians, elenco que não apresenta tanto perigo como visitante.

Caso saia derrotado jogando contra o Fortaleza, o Bahia torce pela derrota do Juventude. Se empatar, precisa que o Ju empate ou perca. Se sair vitorioso, está garantido na Série A de 2022.

Grêmio

O Tricolor Imortal se encontra numa situação mais difícil: com 97,5% de chance de rebaixamento, o Grêmio precisa vencer o Atlético-MG, que chega no Rio Grande do Sul como visitante e, bem possivelmente, com o time reserva, visando a Copa do Brasil.

No entanto, mesmo que vença, o Bahia e o Juventude precisam perder. Se um dos dois empatar, o Grêmio será rebaixado com 43 pontos. A única chance do Grêmio de se manter na Primeira Divisão é sair com a vitória nesta quinta-feira (09) e torcer para que seus rivais percam para Fortaleza e Corinthians, se sobressaindo no número de vitórias.

Quais os duelos que definem os dois últimos rebaixados?

Todos os jogos desta quinta ocorrem às 21h30, incluindo as partidas que vão colocar dois times na Série A e dois na Série B do ano que vem:

Santos x Cuiabá - Vila Belmiro

Juventude x Corinthians - Alfredo Jaconi

Fortaleza x Bahia - Arena Castelão

Grêmio x Atlético-MG - Arena do Grêmio