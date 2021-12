Na mira do time de Beckham, Igor Rabello espera final com Atlético-MG para abrir conversas

Hoje reserva do Atlético-MG, Igor Rabello chamou a atenção do Inter Miami, dos Estados Unidos, no mercado da bola. O zagueiro de 26 anos é monitorado pelo clube que pertence ao ex-jogador David Beckham. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

O estafe do defensor é cauteloso quanto a uma possível saída no mercado da bola. A ideia é conversar com a diretoria do Galo após a partida decisiva da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, marcada para 15 de dezembro, na Arena da Baixada.

O desejo dos representantes é que a situação de Igor Rabello seja definida nesta conversa. Hoje, ele é o quarto nome de Cuca e sua comissão técnica para a zaga - Nathan Silva, Junior Alonso e Réver estão à frente do atleta.

Ciente da sua condição no plantel, o defensor não descarta uma saída na próxima janela de transferências. A situação, contudo, será definida somente depois da disputa da Copa do Brasil.

O Inter Miami tem monitorado jogadores do futebol brasileiro nos últimos meses. O clube acertou a aquisição de Jean Mota, do Santos, recentemente, e acompanha a situação de Raphael Veiga no Palmeiras. Um representante do clube veio ao Brasil recentemente para acompanhar atletas mais de perto.

Igor Rabello tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2022. O clube, inicialmente, queria 15 milhões de euros (R$ 96,15 milhões na cotação atual) para liberá-lo. A situação, no entanto, foi modificada com a mudança de condição do atleta no elenco.