O Atlético-MG vai acrescentar uma nova estrela ao escudo após bi do Brasileirão?

O Atlético não vai mudar o escudo após o título do Campeonato Brasileiro. A diretoria decidiu que não colocará uma nova estrela no símbolo do time, solicitação do técnico Cuca e de outros ídolos do clube.

A GOAL apurou que a equipe não terá uma mudança no uniforme para as próximas temporadas. A decisão passou pela diretoria de comunicação e também pelo presidente Sérgio Batista Coelho. Não há quem veja a mudança como algo favorável nos bastidores.

O Galo havia vencido o torneio nacional em 1971 e voltou a ganhá-lo nesta temporada. Anteriormente, o time tinha uma estrela no escudo por causa do título do Brasileirão de 50 anos atrás. Entretanto, não fará a mudança.

O Atlético também já usou estrelas vermelhas por causa dos títulos da Conmebol de 1992 e 1997. Contudo, a diretoria optou pela mudança nos últimos anos. A diretoria descarta uma alteração nos próximos anos.