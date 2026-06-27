Quatro mudanças na escalação da seleção egípcia para o confronto contra o Irã

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, fez amplas alterações na escalação dos “Faraós” em preparação para o confronto contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, partida que será disputada no estádio “Lumin Field”, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

A escalação titular contou com quatro mudanças notáveis, sendo a mais importante a participação de Mahmoud Saber pela primeira vez desde que se juntou à seleção, substituindo Marwan Attia, que ficou no banco para evitar a suspensão após ter recebido um cartão amarelo anteriormente.

Além disso, Hossam Hassan escalou Mohamed Abdel Moneim no lugar de Yasser Ibrahim, enquanto Rami Rabia voltou à equipe para compensar a ausência de Hamdi Fathi, que está lesionado, e Mahmoud Hassan “Trezeguet” recuperou seu lugar no ataque no lugar de Omar Marmoush.

A escalação titular do Egito foi a seguinte:

Goleiro: Mustafa Shubair

Defesa: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fathouh

Meio-campo: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour

Ataque: Mohamed Salah, Trezeguet, Zico