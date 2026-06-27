Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Quatro mudanças na escalação da seleção egípcia para o confronto contra o Irã

Egito x República Islâmica do Irã
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
Egito
Irã
EUA

Marmoush no banco de reservas

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, fez amplas alterações na escalação dos “Faraós” em preparação para o confronto contra o Irã na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, partida que será disputada no estádio “Lumin Field”, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

A escalação titular contou com quatro mudanças notáveis, sendo a mais importante a participação de Mahmoud Saber pela primeira vez desde que se juntou à seleção, substituindo Marwan Attia, que ficou no banco para evitar a suspensão após ter recebido um cartão amarelo anteriormente.

Além disso, Hossam Hassan escalou Mohamed Abdel Moneim no lugar de Yasser Ibrahim, enquanto Rami Rabia voltou à equipe para compensar a ausência de Hamdi Fathi, que está lesionado, e Mahmoud Hassan “Trezeguet” recuperou seu lugar no ataque no lugar de Omar Marmoush.

A escalação titular do Egito foi a seguinte:

Goleiro: Mustafa Shubair

Copa do Mundo
Egito crest
Egito
EGY
República Islâmica do Irã crest
República Islâmica do Irã
IRA

Defesa: Mohamed Hani, Mohamed Abdel Moneim, Rami Rabia, Ahmed Fathouh

Meio-campo: Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour

Ataque: Mohamed Salah, Trezeguet, Zico

Publicidade