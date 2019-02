“Cansado, mas feliz”, Guardiola analisa título do Manchester City

O treinador elogiou a exibição do Chelsea na final da Carabao Cup e confirmou lesão sentida por Fernandinho

Pep Guardiola fugiu das perguntas sobre a polêmica envolvendo o goleiro Kepa e Maurizio Sarri, pelo Chelsea, mas fez questão de exaltar a qualidade do adversário batido na final da Carabao Cup neste domingo (24). Após um empate sem gols, o City levou a melhor sobre os londrinos e conquistou o título.

Cansado, mas feliz, Guardiola analisou a partida e reconheceu que o título dá ainda mais ânimo para o seu time buscar outras conquistas na temporada. Os Citizens estão na briga na FA Cup, Champions League e na Premier League veem o Liverpool com apenas um ponto de vantagem na liderança.

“Foi um jogo apertado. Parabéns ao Chelsea. Eu estou impressionado com a forma como eles se defenderam, é um dos times mais difícil que eu já enfrentei em minha carreira, com Kanté e Jorginho, pressionando aqui e se movendo lateralmente. Nós jogamos 70 minutos muito bons. Sofremos no último período porque as nossas pernas estavam muito cansadas depois das situações com as lesões”, disse.

“Nós tivemos duas chances incríveis no final da prorrogação, e os pênaltis são pênaltis. Poderíamos ter perdido depois das lesões que tivemos na partida. Vencer o jogo é importante pelo entusiasmo para o próximo jogo, mas esta competição estava pedindo muito. Nós vamos sofrer muito nas próximas competições, a copa (FA Cup) e a Champions League e a Premier League. Sim, estou feliz. Cansado, mas feliz”.

🏆 CAMPEÕES DA COPA DA LIGA INGLESA 2019 🏆



💙 Vencemos JUNTOS 💙



🏆 #MCFCPortuguespic.twitter.com/VLfn9T7cG3 — Manchester City (@ManCityPT) 24 de fevereiro de 2019

“É importante para o nosso ânimo. Ok, rapazes, nós já temos dois títulos na bolsa, a Community Shield (Supercopa da Inglaterra) e essa. Nós sabíamos que eles (Chelsea) entrariam orgulhosos, e que não seria como duas semanas atrás (quando O City goleou por 6 a 0). Eles não pressionaram muito em cima. Foi uma final, difícil para ambos os times. Similar ao jogo em Stamford Bridge, quando nós perdemos, quando eles fecharam as laterais. Foi difícil”.

Outros pontos abordados na entrevista

Empate do Liverpool contra o Man.United, pela Premier League?

“Eu não vi muita coisa. Soube que tiveram três lesões (do United), mas eu não vi. Estamos mais pertos”, afirmou, analisando o ponto de vantagem que o Liverpool tem na corrida pelo título da Premier League. “Mesmo assim, eles estão na liderança, são os favoritos. Mas não vamos pensar muito neles. Vamos recuperar nossos jogadores e concentrar no que teremos pela frente. Nesta quarta (27), vamos enfrentar o Bournemouth”.

Lesões de Laporte e Fernandinho

“Laporte sentiu alguma coisa em sua última participação no primeiro tempo, e Fernandinho sentiu alguma coisa muscular. Então acho que serão semanas fora”.

Importância da Carabao Cup

“Normalmente só existe uma competição de mata-mata, aqui são duas. No início da temporada é a chance de dar ritmo e minutos aos jogadores, mas para as próximas competições fica difícil. Prorrogação... dois jogadores e meio que ficarão fora durante um tempo, mas é normal. São muitos jogos”.

Escolha de Ederson no lugar de Muric (que vinha sendo titular no torneio)

“Foi uma decisão difícil, deixar Muric de fora depois do que aconteceu nos pênaltis com o Leicester. Mas eu acredito que, no geral, o Chelsea faz uma pressão alta e aí você precisa usar o goleiro mais do que o usual. Ederson é fenomenal neste tipo de ação. No final das contas, não aconteceu muito, mas ele nos passou confiança nos pênaltis”.

O City treina as cobranças de pênalti?

“Ontem, depois do treino, nós colocamos os rapazes para treinarem um pouco, dizendo que poderia acontecer. Eu confio muito nas pessoas. Eles precisam escolher quem vai bater e o lugar em que querem chutar. Depois disso, fica com o Ederson”.

A cobrança final de Sterling

“Ele tem muita autoconfiança. Quis ser o último a bater e chutou muito bem. Eu admiro quem tem coragem de fazer isso. Eles sentem a pressão, mas o Raheem (Sterling) gosta destas situações”.

