Quartas de final da Sul-Americana: confrontos, chave, datas e mais informações

Torneio entra na fase final com times brasileiros na disputa pelo título; Fluminense e Atlético-MG já se garantiram e Corinthians ainda briga por vaga

A chega em sua reta final e já tem dois brasileiros confirmados nas quartas de final: e . Já o poderá ser o terceiro representante do país caso confirme a classificação diante do Montevideo Wanderers nesta quinta-feira - o venceu o primeiro jogo, na Arena Corinthians, por 2 a 0.

Com o adversário já definido, o Atlético-MG, algoz do Botafogo nas oitavas de final, encara o La Equidad na busca por uma vaga à semifinal. Já o Fluminense aguarda o confronto entre Corinthians e Montevideo Wanderers, às 21h30 (Brasília), para conhecer o rival da próxima fase.

Abaixo, a Goal lista os detalhes da próxima fase da competição. Confira!

ATLÉTICO-MG X LA EQUIDAD

Para chegar às quartas de final da Sul-Americana, o venceu os dois jogos contra o . No Engenhão, em jogo marcado por polêmica envolvendo o VAR, o Atlético ganhou por 1 a 0.

Em Minas Gerais, o clube administrou a vantagem e venceu por 2 a 0, com gols de Fábio e Vinicius. Agora, o Galo terá pela frente o La Equidad, da . A time eliminou o Royal Pari ao vencer as duas partidas pelo mesmo placar, 2 a 1.

ZULIA x COLÓN

Uma das zebras da competição, o Zulia conseguiu vaga nas quartas de final da Sul-Americana após deixar para trás o tradicional Cristal, do . Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Zulia avançou mesmo perdendo o duelo de volta por 3 a 2, fora de casa.

O , por sua vez, eliminou nos pênaltis o .

INDEPENDIENTE ou UNIVERSIDADE DE QUITO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

O conseguiu vaga nas quartas de final, mas ainda não sabe qual será o adversário. O clube equatoriano aguarda o embate de volta entre Independiente e Universidad de Quito para conhecer o rival.

Vale lembrar que o Independiente venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Os times entram em campo nesta quinta-feira (1).

CORINTHIANS ou MONTEVIDEO WANDERERS X FLUMINENSE

O Fluminense foi superior ao Peñarol nas oitavas de final e venceu os duelos de ida e de volta. No Uruguai, a equipe carioca saiu de campo com o resultado de 2 a 1, graças aos dois gols de Yony González. No Maracanã, Marcos Paulo balançou as redes por duas vezes e decretou a classificação do às quartas da Sul-Americana.

Corinthians e Montevideo Wanderers entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30, para definir quem encara o Fluminense. O time paulista está em vantagem no placar por conta da vitória por 2 a 0 obtida na última semana. Clayson e Pedrinho foram os autores dos gols.

QUEM TEM A VANTAGEM NO MANDO DE CAMPO?

Confira, a seguir, como está a distribuição do mando de campo em cada chave das quartas de final:

La Equidad terá a vantagem de decidir em casa contra o Atlético-MG: a ida será disputada no Independência, e a volta no El Campín, em Bogotá;

O Colón irá decidir no Estádio Cementerio de Elefantes a série contra o Zulian: o jogo de ida acontece na ;

O Independiente del Valle irá decidir a vaga em casa, não importa quem se classificar entre Universidade de Quito e Independiente;

O Fluminense jogará o segundo confronto no Maracanã. A partida de ida será na Arena Corinthians ou no Uruguai;

QUARTAS DE FINAL DA SUL-AMERICANA: DATAS

Ainda sem horários e dias definidos, os duelos das quartas de final serão disputados nas semanas de 20 de agosto (jogos de ida) e 27 de agosto (jogos de volta).

SUL-AMERICANA: ONDE ASSISTIR ÀS QUARTAS DE FINAL?

