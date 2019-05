Quartas de final da Copa do Brasil: jogos, datas e locais

Os confrontos da próximas fase estão marcados para os dias 10 e 17 de julho

A Copa do 2019 começou a conhecer os classificados para as quartas de final. Até o momento, , e avançaram e deixaram viva a chance de termos um Gre-Nal na próxima fase.

Por outro lado, os duelos mais esperados, x (as duas maiores torcidas do país já se cruzaram nas quartas de final da edição de 2018) e x , outro jogo de gigantes do futebol brasileiro, entram em campo apenas na próxima semana.

Veja todos os detalhes:

CLASSIFICADOS

OITAVAS DE FINAL *PLACAR AGREGADO EQUIPE CLASSIFICADA 1 x 4 Internacional * Internacional Grêmio 3 x 0 Juventude * Grêmio Bahia 2 x 0 * Bahia Corinthians 0 x 1 Flamengo - 0 x 1 - Atlético-MG 0 x 0 Santos - 1 x 1 - 0 x 0 -PR -

COMO OS TIMES CHEGARAM ATÉ AS QUARTAS DE FINAL?



(Foto: Divulgação Internacional)

Dois classificados para as quartas de final vem da : Grêmio e Internacional. Por disputarem o torneio continental, as equipes entraram na disputa a partir das oitavas. Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Atlético-MG, Atlhetico-PR, que ainda vão decidir a classificação na próxima semana, também entraram com o mesmo critério.

Outros dois times, que ainda lutam por um espaço nas quartas, ganharam a vaga com títulos obtidos em 2018: Sampaio Corrêa (campeão da ) e Fortaleza (campeão da do Brasileiro).

Já Corinthians e Santos, que também decidem a classificação na próxima semana, chegaram na quarta fase após passarem por e , respectivamente. Na sequência, foi a vez de Bahia e Fluminense conseguirem as vagas nas oitavas para cima de e , respectivamente.

QUANDO SERÁ O SORTEIO?



(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

As equipes aguardam o sorteio na sede da CBF, em data a ser definida, para conhecer o seu adversário na próxima fase. Os confrontos estão marcados para os dias 10 e 17 de julho.

Assim como aconteceu nas fases anteriores, as quartas de final não têm o gol fora de casa como fator de desempate. Ou seja, igualdade no placar após os dois confrontos leva a decisão da vaga para os pênaltis, sem prorrogação.