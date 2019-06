Thiago Neves faz valer a Lei do Ex de forma cruel contra o Fluminense

O camisa 10 jamais havia estufado as redes da antiga equipe duas vezes em um único jog – além do pênalti convertido

O duelo de volta entre e , pelas oitavas de final da Copa do , tinha como um de seus principais elementos mais um reencontro entre Fred, da equipe mineira, contra o clube onde também foi ídolo.

O camisa 9, entretanto, sentiu uma lesão logo nos minutos iniciais e precisou ser substituído - segue sem conseguir balançar as redes do Tricolor desde sua saída do clube, em 2016. Mas a chamada “Lei do Ex” fez-se presente através de Thiago Neves, que nunca havia castigado tanto o time em que teve três passagens marcantes.

Além de ter feito os dois gols no 2 a 2, o camisa 10 converteu o último pênalti na disputa alternada (já que na ida o resultado final foi uma igualdade por um gol). Nas oito partidas anteriores que Thiago disputou contra o Fluminense depois de ter defendido o clube, jamais havia castigado tanto o . Havia feito três gols, sendo todos em jogos diferentes [dois pelo e um já pela equipe mineira].