Exorcizando fantasmas, Flamengo e Rodrigo Caio eliminam Corinthians na Copa do Brasil

Além da classificação, Rubro-Negro pela primeira vez em 2019 ficou dois jogos sem sofrer gols... enquanto o zagueiro foi destaque defensivo e decidiu

Depois de ter vencido o por 1 a 0 em , no jogo de ida das oitavas de final da Copa do , o repetiu o resultado nesta terça-feira (04), dentro do Maracanã, e carimbou a sua vaga para a próxima fase. E se o duelo não ficou marcado por uma grande exibição rubro-negra no ataque, como havia acontecido nos 2 a 0 sobre o , sábado (01), pelo Brasileirão, o protagonismo foi direcionado para o sistema defensivo – o calcanhar de Aquiles do Fla ao longo do ano.

Afinal de contas, pela primeira vez em 2019 o Flamengo completou dois jogos sem ter sofrido gols – justamente as partidas realizadas após a saída do técnico Abel Braga. E a vitória, garantida somente aos 86 minutos, dando tranquilidade à equipe que só precisava do empate, foi garantida pelo zagueiro Rodrigo Caio, um verdadeiro leão dentro de campo: foi quem mais rebateu a bola (12 vezes, segundo a Opta Sports), tirando o perigo da área, e deixou o Maracanã como herói da classificação para as quartas de final.

"Eu vi que eu não estava impedido", disse para o Premiere FC, lembrando que o tento demorou a ser validado por causa da desconfiança do impedimento. "Fiquei um pouco com medo por causa do Gabigol (que estava em posição irregular, sem ter participado diretamente da jogada). Feliz pelo gol, pela vitória, classificação. O time está feliz. Representa muito”, destacou.

No caso específico de Rodrigo, este “representa muito” é o mais verdadeiro possível. E não apenas pelo sucesso no Flamengo: duelos contra o Corinthians sempre marcaram a carreira do jogador de 25 anos, que fez a sua estreia como profissional vestindo a camisa do São Paulo em uma derrota por 5 a 0 em 2011. O primeiro gol, também pelo Tricolor do Morumbi, foi sobre o Alvinegro em um 3 a 2 ocorrido em 2014. E ainda teve a polêmica envolvendo Jô, no clássico de 2017 no qual o zagueiro eximiu o então adversário corintiano de ter feito uma falta pesada passível de cartão amarelo – gerando polêmica e piorando o seu relacionamento com os torcedores tricolores.

Adversário Competição Finalizações sofridas Gols sofridos Libertadores 2 0 Corinthians (volta) 2 0 Brasileirão 1 1

O ‘representa muito’ também vale para o Flamengo em um contexto além da classificação em si. Sob o comando do interino Marcelo Salles, que ocupa a vaga antes da chegada do português Jorge Jesus, o fez a sua melhor exibição considerando partidas que só excluem o estadual desta contagem [ou seja: Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil]. Não que a defesa tenha sido espetacular, até porque do outro lado o Corinthians criou bastante, exigindo defesas do goleiro Diego Alves e até acertando a trave. Mas o sarrafo do time ainda é muito baixo neste quesito.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Antes de entrar em campo nesta terça, o Flamengo era – dentre os 20 clubes da elite no Brasil – a equipe que menos vezes deixou um estádio sem ter sofrido ao menos um gol. Tinha como melhor atuação defensiva, em números isolados, o empate sem gols contra um Peñarol nada inspirado no . Naquela noite, os Carboneros só finalizaram duas vezes a gol e não tiveram sucesso. Aconteceu o mesmo nesta terça-feira, com o Rubro-Negro avançando às quartas da Copa do Brasil demonstrando uma leve melhora do que apresentou de pior em 2019... e com uma noite que Rodrigo Caio guardará para sempre.