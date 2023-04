Marcelo, especialista em vencer finais e decisivo em Fla-Flu

O lateral-esquerdo tem grande aproveitamento em decisões, mas a de 2023 entre Fluminense e Flamengo tem um lugar especial na história

De volta ao Fluminense após décadas vitoriosas pelo Real Madrid, Marcelo já causou um grande impacto mesmo em um curto espaço de tempo. O lateral-esquerdo disputou apenas dois jogos e vem se mostrando, com toques de primor, ser decisivo. A sua atuação no Fla-Flu que garantiu o título carioca aos tricolores, com direito a goleada por 4 a 1 sobre o maior rival, com certeza está entre as mais marcantes do camisa 12.

Marcelo abriu o placar para o Fluminense, que entrou em campo precisando vencer por mais de dois gols de diferença, após derrota prévia por 2 a 0, para ficar com o troféu. A virada tricolor teve início com um golaço do lateral-esquerdo, que disputou apenas o seu segundo Fla-Flu. Na primeira passagem como jogador do Fluminense, o único clássico de Marcelo contra o Flamengo foi em 2006 e terminou com vitória por 1 a 0 – gol do centroavante Tuta. Ainda que a experiência no clássico carioca seja pouca, o lateral mostrou ser um especialista no assunto -- estamos falando de alguém que viveu o auge da rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, afinal de contas.

E se Marcelo tem uma especialidade no futebol, a de levantar títulos chama atenção. O brasileiro é o jogador mais vezes campeão na história do Real Madrid, algo impressionante por si só, e tem um excelente aproveitamento em decisões. Em 20 finais disputadas ao longo de sua carreira, o lateral só perdeu três... e todas estas derrotas aconteceram na Supercopa da Espanha, que nem chega a ser um campeonato em si.

Marcelo foi decisivo em finais de Champions League pelo Real Madrid e conquistou várias outras taças. Nesta sua primeira conquista pelo Fluminense, também foi decisivo: o seu golaço abriu caminho para um grande feito.