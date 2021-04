Quantos títulos de Champions League têm os times ingleses?

O país do Reino Unido está empatado com a Itália em segundo lugar como país com mais troféus continentais

A Inglaterra é o segundo país com mais títulos de Champions League. A ilha britânica tem uma conquista a mais que a Itália, 13. A Espanha é a líder em número de troféus da competição continental mais importante do mundo, com 18, 13 só do Real Madrid.

Dos quatro semifinalistas da UCL, dois são ingleses . Após a vitória do Liverpool, de Jürgen Klopp, em 2018/19, é a chance do Manchester City, de Pep Guardiola, ou do Chelsea, de Thomas Tuchel, levantarem a taça nesta temporada.

Na Espanha, a divisão fica entre os merengues, maiores campeões (a frente de Milan, com 7 e do Bayern de Munique, com seis) e Barcelona, com 5 Já na Inglaterra os Reds tem 6 canecos (e dividem o terceiro lugar geral com os bávaros), contra três do Manchester United, dois do Nottingham Forest e um de Aston Villa e Chelsea.

Com investimento alto, o favoritismo maior recai sobre os Citizens, mas com o PSG pela frente, a equipe de Pep Guardiola precisará superar a boa fase de Neymar e Mbappé para chegar a tão sonhada final, algo que já foi alcançado pelos franceses na temporada passada. Seria a primeira vez do City em uma decisão de Champions.

O Chelsea, que cresceu após a troca de Frank Lampard por Thomas Tuchel, surge como azarão. Primeiro pelo enfrentamento com o Real Madrid, acostumado a competição. Em um mata-mata, porém, a chance é semelhante para ambos os lados.

Uma possível final entre os dois ingleses é possível, pelo chaveamento, e seria uma reedição da final que o Liverpool levou, quando superou o Tottenham e venceu o mais recente título de um clube inglês na UCL.