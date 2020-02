Time de Iniesta é campeão no Japão após disputa com nove pênaltis perdidos; assista

Vissel Kobe conquistou a Supercopa do Japão em final contra o Yokohama F. Marinos

Uma situação inusitada culminou no 37º troféu profissional da carreira de Andrés Iniesta. O Vissel Kobe superou o Yokohama F. Marinos neste sábado e conquistou a Supercopa do . O título veio depois de um empate por 3 a 3 e uma disputa de pênaltis que contou com nove chutes desperdiçados seguidos.

O jogo foi bastante disputado, com o Vissel Kobe tendo ficado com a vantagem no placar três vezes. O brasileiro Douglas (ex- ) inaugurou o marcador, com Kyogo Furuhashi e Hotaru Yamaguchi fazendo os outros gols do time de Iniesta. O Yokohama F. Marinos estufou as redes com Marcos Júnior (ex- ), Takahiro Ogihara e Erik (ex- e ), concluindo o 3 a 3.

Tudo igual e título a ser decidido nos pênaltis. Iniesta converteu a primeira cobrança do Vissel Kobe, e os outros três primeiros chutes também foram bem sucedidos. A partir daí, porém, foi um show de horrores. Batidas para fora, na trave, defendidas pelo goleiro... Nove disparos não encontraram o fundo das redes, sendo que um dos tiros errados da equipe que seria campeã foi do veterano belga Thomas Vermaelen (ex- e ).

NINE straight penalty kicks were missed in the Japanese Super Cup final 😳 pic.twitter.com/clufVnIEel — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2020

A taça foi decidida a favor do Vissel Kobe quando Hotaru Yamaguchi acertou e encerrou a disputa em 3 a 2. A Supercopa foi o segundo título vencido por Iniesta na Ásia, que conquistara a Copa do Imperador em 2019.