Quantos títulos Abel Ferreira tem na carreira?

Treinador português se tornou o segundo treinador que mais levantou títulos na história do clube

O jovem treinador Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, em meio a desconfianças por seu currículo sem títulos durante sua carreira. Rapidamente, isso, mudou. O português, além de acumular conquistas, tem se colocado como o maior técnico da história do clube.

Com apenas quatro anos de carreira treinando times profissionais, o técnico português de 44 anos conquistou seu primeiro título na carreira, com apenas três meses de Palmeiras, à glória continental. O Alviverde conquistou a Copa Libertadores da América, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Santos, em janeiro de 2021. Assim como seu compatriota Jorge Jesus, Abel conquistou logo o título mais importante da América do Sul em sua passagem pelo continente.

A carreira de Abel como treinador começou nas equipes de base do Sporting, de Portugal, onde foi auxiliar de Ricardo Sá Pinto, ex-Vasco. Em 2015 assumiu o Braga B, até que em 2017 foi efetivado como treinador da equipe principal do time luso.

Mais artigos abaixo

Após uma passagem sem títulos, de dois anos, pelo Braga, ele assumiu o PAOK, da Grécia. Por lá, também não levantou nenhum troféu, mas o trabalho chamou a atenção da diretoria palmeirense, que foi à Europa para conversar com o treinador. No Palmeiras, ele levantou seu primeiro troféu, mas ainda acumula outros oito títulos em três anos de trabalho como técnico do Palmeiras.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Os títulos de Abel Ferreira no Palmeiras:

Quem vai ser campeão brasileiro de 2023? Botafogo

Palmeiras

RB Bragantino

Grêmio

Atlético-MG

Flamengo 8112 Votos Obrigado por votar Os resultados serão divulgados em breve. Quem vai ser campeão brasileiro de 2023? 12% Botafogo

47% Palmeiras

5% RB Bragantino

10% Grêmio

9% Atlético-MG

18% Flamengo 8112 Votos