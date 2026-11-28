Quantos títulos Abel Ferreira tem na carreira?

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, em meio a dúvidas sobre seu currículo sem títulos como treinador. Desde então, o português acumulou conquistas e se tornou o técnico com mais troféus na história do clube.

Seu primeiro título pelo Verdão foi a Libertadores de 2020, conquistada em janeiro de 2021, após vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Abel voltou a erguer a taça continental em 2021, contra o Flamengo, e em 2026, diante do Estudiantes.

A carreira do português como treinador passou pelas equipes de base do Sporting e pelo Braga B, até que, em 2017, ele assumiu a equipe principal do clube português. Depois, trabalhou no PAOK, da Grécia, antes de chegar ao Palmeiras.

Ao todo, Abel soma 12 títulos pelo Alviverde: três Libertadores, quatro Campeonatos Paulistas, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Palmeiras

Os títulos de Abel Ferreira no Palmeiras: