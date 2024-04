Os técnicos com mais títulos pelo Palmeiras na história

Com Abel Ferreira, Felipão e Luxemburgo na lista, confira os técnicos mais vencedores do Verdão

Com a conquista do título do Campeonato Paulista de 2024, Abel Ferreira chegou ao décimo título como treinador do Palmeiras e é o técnico mais vencedor segundo as contas do clube. O português iguala Oswaldo Brandão, com 10 títulos, que comandou o Verdão de 1945, 1947 a 1948, 1958 a 1960, 1971 a 1975 e 1980.

O lusitano, por sua vez, completou três anos no comando do alviverde, conquistando duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), três Campeonatos Paulista (2022, 2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois títulos do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023).

Também na lista, Felipão venceu uma Libertadores (1999), duas Copas do Brasil (1998 e 2012), uma Copa Mercosul (1998), um Torneio Rio-São Paulo (2000) e um Campeonato Brasileiro (2018). Confira a lista dos treinadores mais vitoriosos do alviverde.

*números contabilizados pelo site oficial do clube