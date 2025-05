Copa do Rei

Confira todas as equipes europeias que conquistaram a Champions League, a Copa e a Liga doméstica na mesma temporada

Terminar uma temporada europeia com a conquista de um título expressivo é uma das tarefas mais difíceis no futebol, especialmente nos tempos modernos. Agora, obter a Tríplice Coroa, aquela que soma os títulos das liga e copa doméstica e a Champions League na mesma temporada, é uma missão que poucas, mas boas, equipes conseguiram na história.

No Velho Continente, os times que alcançam este feito primeiramente ganham a Dobradinha Europeia, do campeonato e da copa do país em questão. Depois, vem a Tríplice Coroa, chamada de Continental Treble, que, além de conquistar o Double, vence também a Champions League.

Em toda a história, oito equipes europeias conseguiram este feito. O Barcelona, em 2008/09 e 2014/15, e o Bayern de Munique, na temporada 2012/13 e 2019/20, são os únicos times que aparecem na lista por mais de uma vez. Abaixo, a GOAL lista os times que conquistaram a Tríplice Coroa na Europa na história.