Os pênaltis que Gabigol perdeu pelo Flamengo

O aproveitamento do atacante na marca da cal é impressionante, e poucas são as vezes em que Gabriel Barbosa errou uma penalidade

Gabriel Barbosa já pode, tranquilamente, ser considerado um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Além dos vários gols marcados, muitos deles em finais, o atacante também foi protagonista em diversos títulos do Rubro-Negro e continua peça importante no elenco de 2023. Dono uma perícia na hora de finalizar, Gabigol também é um especialista quando o assunto é cobrança de pênaltis. Mas nem sempre dá tudo certo.

O atacante converteu a enorme maioria de suas tentativas: 37 de um total de 42. Ou seja, desperdiçou apenas cinco cobranças. A mais recente delas foi no duelo contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, que teve como curiosidade a defesa do goleiro Vinícius Dias. Ao cair para o seu lado direito e espalmar para o lado, o arqueiro do Voltaço se transformou no primeiro arqueiro a defender uma penalidade batida por Gabigol com a camisa do Flamengo.

Os outros gols perdidos pelo ídolo flamenguista foram contra Botafogo, Santos e Red Bull Bragantino, acertando a trave em todos estes três casos, e chutando para fora uma tentativa contra o América-MG.