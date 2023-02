O aproveitamento de Gabigol em pênaltis pelo Flamengo

O atacante é um dos principais batedores do Brasil, com mais de 90% de sucesso em suas tentativas

Gabriel Barbosa, o Gabigol, se firmou entre os principais jogadores do futebol brasileiro há alguns anos. O atacante do Flamengo é um dos maiores goleadores do país e de seu time, e tem a eficiência em batidas de pênalti como grande aliada para os bons números.

Desde 2019, quando chegou ao Flamengo, Gabigol assumiu a responsabilidade de ser o principal batedor de pênaltis da equipe carioca. E, não à toa, ele segue na função até agora, em 2023.

Os números do atacante são realmente impressionantes no quesito. Com a camisa do Flamengo, Gabigol bateu 35 penalidades: converteu 32 e desperdiçou apenas três delas. Assim, seu aproveitamento é de 91,4%. Veja todas as batidas do camisa 10 rubro-negro:

Pênaltis batidos por Gabigol no Flamengo

