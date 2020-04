GloboEsporte.com vai passar reprises de jogos históricos: como assistir, quando será e próxima partida

Confira as principais informações e horários dos duelos que marcaram o futebol brasileiro

Após várias emissoras incluírem uma série de partidas históricas em sua programação devivo à paralisação das principais competições do futebol em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi a vez do site 'GloboEsporte.com' adotar a medida e retransmitir alguns jogos que marcaram o torcedor brasileiro.

Confira a programação!

QUANDO E QUAIS JOGOS SERÃO TRANSMITIDOS?



O primeiro jogo que será retransmitido é a vitória do São Paulo sobre o por 2 a 1 no de 2011. Na ocasião, Rogério Ceni marcou o seu centésimo gol.

DATA COMPETIÇÃO JOGO HORÁRIO Sexta-feira (17/04) Campeonato Paulista 2011 São Paulo 2 x 1 Corinthians 17h (de Brasília) Segunda-feira (20/04) Campeonato Brasileiro 2011 5 x 4 17h (de Brasília) Terça-feira (21/04) Final Copa do 2014 0 x 1 17h (de Brasília) Quarta-feira (22/04) Final 2001 Corinthians 1 x 3 17h (de Brasília) Quinta-feira (23/04) Final Copa do Brasil 2007 0 x 1 17h (de Brasília) Sexta-feira (24/04) 1º jogo da final do 2009 Santos 1 x 3 Corinthians 17h (de Brasília) Segunda-feira (27/04) final Carioca 2010 2 x 1 Flamengo 17h (de Brasília) Terça-feira (28/04) Final Brasileirão 2002 Corinthians 2 x 3 Santos 17h (de Brasília) Quarta-feira 29/04) Brasileirão 2003 Cruzeiro 3 x 0 Santos 17h (de Brasília) Quinta-feira (30/04) Final Copa do Brasil 2011 3 x 2 17h (de Brasília) Sexta-feira (01/05) Final Copa do Brasil 2015 2 x 1 Santos 17h (de Brasília) Segunda-feira (04/05) Brasileirão 1997 Grêmio 2 x 5 17h (de Brasília)

COMO ASSISTIR?

Para assistir aos jogos, o torcedor precisa realizar o login no site do GloboEsporte.com. Caso não seja cadastrado, irá precisar preencher um formulário gratuitamente para seguir.