Quantos gols Luis Suárez tem na carreira?

O uruguaio é o maior artilheiro na história das eliminatórias, e já colocou seu nome entre os grandes de sua geração

Luis Suárez pode ter o seu lado polêmico, imortalizado pelas mordidas em adversários, mas uma coisa é certa: o uruguaio sabe fazer gols.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Já são anos provando o faro artilheiro. Revelado na base do , Luisito também vestiu as camisas de Groningen e , na , antes de surgir de vez como uma grande figura mundial. Pelo o uruguaio teve fase esplendorosa, mas foi no que se colocou definitivamente como um dos grandes.

Grande parceiro de ataque de Messi na história, Suárez levantou todos os títulos possíveis pelo clube catalão antes de ser comunicado, antes do início desta temporada 2020-21, que seus serviços não eram mais necessários. Bom para o , que já comemorou alguns tentos anotados pelo seu novo atacante.

Mais times

Considerando também os jogos pela seleção uruguaia, onde é uma referência, Suárez já marcou 486 gols em 768 partidas.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Confira, abaixo, os números detalhados.

Quantos gols marcou em ligas nacionais?

(Foto: Getty Images)

Ao todo, Suárez soma 327 gols em ligas nacionais, entre , Holanda, e . Foram 12 no , 94 anotados na holandesa, 69 na Premier League e 152 em .

Quantos gols na ?

(Foto: Getty Images)

Campeão europeu pelo Barcelona em 2015, o uruguaio fez a grande maioria de seus gols na Champions com a camisa catalã. No total, soma 30 gols na principal competição de clubes do Velho Continente – quatro destes na fase de qualificação.

Quantos gols marcou em torneios de copa?

(Foto: Getty Images)

Nas várias outras copas que Suárez disputou por clubes, o melhor desempenho foi na , a segunda competição interclubes mais importante para os europeus: foram 16 tentos no total – cinco deles vindo na fase de qualificação.

Dentre as demais copas nacionais, Suárez marcou 13 vezes na , quatro vezes na Inglesa, cinco na (a ) e 19 na , na Espanha. Além disso foram cinco bolas nas redes em Mundiais de Clubes.

Quantos gols pela seleção uruguaia?

(Foto: Getty Images)

Pela seleção uruguaia, Suárez tem 62 gols em 115 partidas disputadas. A maioria dos tentos vieram nas Eliminatórias para Mundiais, onde soma 24 gols que o colocam como maior artilheiro na história da competição classificatória.

Além disso, foram sete gols em Copas do Mundo, três na , seis em Copas América e 22 gols em amistosos.