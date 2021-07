Quantos gols Arrascaeta marcou pelo Uruguai?

O meio-campista do Flamengo é uma das principais peças da seleção uruguaia de Óscar Tabarez

Giorgian de Arrascaeta dispensa apresentações, especialmente no futebol brasileiro. Revelado pelo Defensor, chegou muito jovem ao Cruzeiro em transação polêmica e foi bicampeão da Copa do Brasil pelos mineiros, se transformando em um dos principais meio-campistas do Brasileirão antes de chegar ao Flamengo.

Pelo Rubro-Negro, já é ídolo da torcidae campeão basicamente de tudo, sendo um dos atletas mais criativos e decisivos da atualidade no futebol do país. Com 27 anos, também é uma das grandes figuras do futebol uruguaio e vem sendo titular nos últimos tempos com Óscar Tabárez.

Tendo feito parte inclusive da seleção uruguaia que jogou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Arrascaeta ainda não conseguiu alcançar o mesmo nível de Cruzeiro e Flamengo pela seleção. Mesmo assim, vem atuando como camisa 10 de uma equipe com grandes nomes do futebol europeu, como Edinson Cavani, Luis Suárez, Federico Valverde e Rodrigo Bentancur.

Assim, pode pintar a dúvida: quantos gols Arrascaeta já marcou pela seleção uruguaia? O atleta vem conseguindo balançar as redes com frequência ou ainda vem deixando a desejar?

Quantos gols Arrascaeta marcou pela seleção uruguaia?

Até hoje, Arrascaeta disputou um total de 30 partidas com a seleção principal do Uruguai. O meio-campista, porém, marcou apenas três golsaté o momento.

No total, são quatro jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, oito pela Copa América, dois pela Copa do Mundo e 16 em amistosos. Os três gols de Arrascaeta vieram justamente nesses amistosos: contra a Costa Rica, em 2019, contra o Uzbequistão, em 2018, e contra a Guatemala, em 2015.