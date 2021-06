Cruzeiro tem 30 dias para pagar R$ 7 milhões em caso Arrascaeta para evitar punição

TAS nega recurso e obriga o Cruzeiro a pagar R$ 7 milhões ao Defensor Sporting por causa de dívida pela compra de Arrascaeta sob pena de transfer ban

O TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) manteve a decisão da Fifa sobre uma dívida do Cruzeiro com o Defensor Sporting (URU) pela aquisição de Arrascaeta, ocorrida em janeiro de 2015. O clube terá que desembolsar 1.151.500 euros (R$ 7,091 milhões na cotação atual), além de 20 mil francos suíços (R$ 112,9 mil) por causa das custas processuais, em 30 dias desde a data do documento, despachado em 28 de maio passado, sob a pena de transfer ban (impossibilidade de registrar novos jogadores).

Os mineiros devem quitar a dívida com o Defensor Sporting até o fim de junho. Se o valor não for pago até a data estipulada, o clube ficará impossibilitado de registrar novos atletas. Se a inadimplência permanecer, outras penas serão impostas: perda de pontos no campeonato nacional ou até rebaixamento.

Cruzeiro e Defensor Sporting (URU) travam uma batalha nos tribunais da Fifa desde 2019. A decisão contrária ao clube foi dada em agosto daquele ano. Os mineiros recorreram ao TAS a fim de postergar a data de pagamento do débito. O tribunal de última instância deu o seu parecer no último dia 28 de maio.

Arrascaeta chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2015 depois de se destacar pelo Defensor Sporting em transação intermediada por André Cury. O atleta ficou no clube até janeiro de 2019, quando se transferiu para o Flamengo, em negociação conduzida pelo mesmo agente de futebol.

Na ocasião, os cariocas se comprometeram a pagar 18 milhões de euros (R$ 79,5 milhões na cotação da época) por 75% dos direitos econômicos do atleta. Os mineiros embolsaram 13 milhões de euros, enquanto os uruguaios receberam os outros 5 milhões de euros. O clube estrangeiro exigiu que o seu pagamento fosse feito diretamente pelo Fla por em decorrência dos problemas financeiros do Cruzeiro.