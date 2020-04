Quantos anos tem Cristiano Ronaldo? Qual a idade atual do atacante da Juventus?

Com diversos títulos conquistados e com o seu nome já marcado na história, craque português descarta aposentadoria

"O meu objetivo é ficar jovem ao envelhecer". Extremamente vaidoso, Cristiano Ronaldo nunca escondeu o que pensa sobre o fator 'idade'. Com uma carreira já recheada e vasta, o português segue em grande forma e ainda com grandes objetivos pela frente.

Apesar de ter ultrapassado a marca dos 34 anos, o atacante da Juventus é comparado por muitos com o vinho do e, mesmo que tentem diminuir as suas capacidades, a verdade é que ele segue somando recordes e escrevendo novos capítulos no futebol.

QUAL A IDADE DE CRISTIANO RONALDO?



Foto: Getty Images

Nascido em 5 de fevereiro de 1985, CR7 completou recentemente 35 anos recheados de títulos, recordes e gols. Depois de já ter passado por quatro clubes, além da Seleção Portuguesa, o português soma 31 títulos.

Apesar de ainda não pensar em pendurar as chuteiras, o craque já revelou que quando deixar os gramados irá "desligar de tudo".

"Após o futebol, a minha vida será boa, tenho a certeza, e não estou dizer isto pelo dinheiro, mas pelo prazer de fazer outra coisa. Gostaria de tentar fazer filmes", contou há cerca de três anos. Os negócios também serão outro foco de Cristiano Ronaldo