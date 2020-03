Pestana CR7: como é a rede de hotéis de Cristiano Ronaldo?

Notícia de que o craque ia transformar os seus hotéis em Portugal em hospitais contra o combate ao coronavírus foi desmentida

Engana-se quem pensa que Cristiano Ronaldo fica restrito apenas ao mundo do futebol . O craque português também vem marcando passos firmes na sua carreira empresarial, realizando parcerias e investimentos em vestuários, perfumes, academias, restaurantes e até mesmo hotéis, que crescem em ritmo acelerado, e que foi alvo de fake news na última semana, quando foi apontado que seria transformado em um hospital contra o coronavírus .

No caso da rede hoteleira, o camisa 7 da tem uma parceria com o Grupo Pestana, que já “rendeu” a inauguração de seis unidades Pestana/CR7.

Confira as principais informações sobre a rede hoteleira de Cristiano Ronaldo!

Mais times

Onde encontrar os hotéis de CR7?



Fachada do hotel em Lisboa, / Foto: Divulgação



A marca à qual Cristiano Ronaldo empresta seu nome tem unidades em funcionamento em Lisboa e Funchal, Ilha da Madeira, sua cidade natal.

Além do mais, outras quatro unidades estão em projeto e construção: Madrid ( ), Nova York (EUA), Marraquexe ( ) e Paris ( ).

O hotel de Paris, que deve abrir as portas na capital francesa em 2021, por exemplo, será o maior da marca Pestana CR7, com 210 quartos na Rive Gauche, próximo ao Rio Sena, entre as estações de metrô de Austerlitz e . A construção deve custar em média 60 milhões de euros, valor que será dividido entre o jogador e o grupo Pestana, responsável pela gestão do negócio.

Com a marca Pestana CR7 o portefólio do Pestana Hotel Group passa a contar com quatro marcas: Pestana Hotels&Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7.

Pestana CR7 Gran Vía Madrid



Foto: Divulgação

A marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels vai chegar à Gran Vía em Madrid e prepara-se para, ainda este ano, expandir para Nova Iorque e Marrocos.

Mais artigos abaixo

Em Madrid, a rede vai contar com 168 quartos, num investimento de 15 milhões de euros.

“O ano de 2020 marca o início da internacionalização da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels, com o Pestana CR7 Gran Vía Madrid a ser a primeira concretização desta estratégia. O projeto foi hoje apresentado, em Espanha, resultado de um investimento de 15 milhões de euros”, apontou o comunicado emitido em janeiro.

Hotel não será hospital contra coronavírus

A informação de que o jogador Cristiano Ronaldo transformaria a rede de hoteis que tem em Portugal em hospitais de tratamento contra o coronavírus foi desmentida no último domingo (15).



A informação circulava, inclusive, em jornais espanhóis. Segundo 'O Observador', o boato ganhou vida com um post no Instagram de Edgar Caires, ex-cunhado de Cristiano Ronaldo.