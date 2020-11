Quanto o Flamengo tem que pagar para comprar Pedro em definitivo?

O clube já conversa com a Fiorentina sobre o artilheiro, que tem contrato de empréstimo apenas até dezembro

Autor de 20 gols com a camisa do Flamengo na atual temporada, Pedro é o artilheiro do clube em 2020. Não à toa, sua contratação em definitivo é assunto de grande prioridade nos bastidores do clube, que já conversa com a , da , sobre o negócio.

Um dos mais fundamentais jogadores do atualmente, Pedro vem sendo cada vez mais decisivo com a camisa rubro-negra e, por isso, os cariocas não têm interesse em perder o atacante, que tem contrato de empréstimo apenas até dezembro 2020 - antes mesmo do final da atual temporada. Por isso, já começaram as movimentações para compra em definitivo.

O contrato de empréstimo junto à Fiorentina já previa o pagamento de € 12 milhões (cerca de R$ 76,7 milhões) para a compra em definitivo de Pedro, além dos valores pré-estipulados de salário. Destes, € 2 milhões já estão sendo quitados no período de empréstimo, portanto, o Flamengo, para ter o jogador, precisaria desembolsar mais € 10 milhões (pouco menos de R$ 64 milhões).

em outubro, o jornalista Mauro Cezar Pereira, da ESPN, disse que, para ganhar algum fôlego antes de embarcar no processo de compra, o Flamengo poderia tentar, primeiro, estender o empréstimo de Pedro para até o meio de 2021, quando a temporada - atrasada por conta da pandemia - já vai ter se encerrado. O assunto, porém, não parece pauta do clube por agora.

"A contratação é importante. Os números falam por si só. O Flamengo vai fazer o máximo esforço para conseguir a contratação. Já foi feito em outros casos, como do Arrascaeta, Gabigol, Gerson... Vamos tentar efetivar, com todas as dificuldades que estamos encontrando", afirmou o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (5).

O dirigente ainda confirmou que o Flamengo já tem conversas em andamento com a Fiorentina, atual dona de Pedro, mesmo com os problemas financeiros causados pela pandemia de Covid-19.

Outros dois jogadores que se aproximam do final de seus contratos de empréstimo com o Flamengo são Thiago Maia e Pedro Rocha. Segundo Mauro Cezar, o clube também já se programa para negociar a permanência dos dois, em definitivo.