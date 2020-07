Quanto o Flamengo pode economizar com saída de Piris da Motta

O destino do paraguaio deve ser o Braga: veja quanto o Rubro-Negro deve poupar se o jogador realmente deixar o clube

E Piris da Motta deve realmente deixar o . Contratado do San Lorenzo em agosto de 2018 por R$ 25 milhões, o volante não conseguiu se firmar como esperava e pode acabar pintando no Braga, de , de acordo com o jornal "O Jogo".

Embora a prioridade de Marcos Braz e Bruno Spindel seja procurar um novo treinador, a viagem dos executivos do a Portugal deve acelerar a negociação e o paraguaio pode deixar o clube a qualquer momento.

Em dois anos na equipe carioca, Piris da Motta participou de 52 jogos, ainda que não tenha entrado em campo no ano de 2020, após ter perdido espaço com a chegada de Thiago Maia. Sua última partida pelo Flamengo foi no , na semifinal diante do Al-Hilal, quando substituiu De Arrascaeta nos acréscimos.

Ainda de acordo com a publicação portuguesa, o paraguaio tem outras propostas, mas já está acertado com a Braga. Devido ao alto custo da negociação que o levou ao Rio de Janeiro, o clube carioca pretende reaver parte do investimento, além de abrir mão dos salários elevados do meio-campista.

Amanhã, dia 26, é aniversário de Piris da Motta, volante espera que consiga sacramentar sua saída até terça-feira, negócio está bem encaminhado. #Flamengo — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 26, 2020

Até o final de 2022, quando seu vínculo com o Flamengo se encerraria, Piris da Motta custaria mais de R$ 10 milhões ao clube, entre salários e impostos.

A saída do paraguaio parece ser boa para todas as partes: o paraguaio poderia ter mais chances de jogar no Braga, que iria adquirir um meio-campista sólido, e o Rubro-Negro economizaria um valor significativo, que pode ser investido em novas contratações ou para pagamento de salários.

Assim, Piris da Motta pode se despedir do Flamengo nos próximos dias: um jogador vencedor, que sai tendo participado de muitos títulos, mas sem deixar grandes lembranças na memória do torcedor.