Quanto Messi vai custar ao PSG?

O clube obviamente precisou colocar a mão no bolso para convencer Messi assinar o contrato com o time francês

Todo mundo já deve ter ouvido essa frase pelo menos uma vez, desde que Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain: o craque estava livre no mercado quando saiu do Barcelona e, chegou de graça ao PSG.

O Barcelona não conseguiu renovar o contrato com o argentino, encerrando uma passagem vitóriosa no clube. Com o craque sem contrato, o PSG foi o primeiro clube a se interessar pelo jogador, no entanto, não precisou pagar um único valor relacionado à sua transferência. Daí, dizer que o clube recebeu o craque argentino de braços abertos e sem tocar no caixa é utópico.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao contratar o melhor jogador do mundo,o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, obviamente precisou colocar a mão no bolso para convencer Messi assinar seu contrato com o time francês, em vez de ir com Pep Guardiola e o Manchester City, por exemplo.

Sem pagar nenhuma taxa de transferência, o PSG conseguiu subir seu nível salarial para escrever uma nova página na história da Ligue 1.

Quanto Messi vai custar ao Paris Saint-Germain?

O clube parisiense não quis confirmar os valores desembolsados, porém, segundo informações, Messi vai receber por ano aproximadamente 41 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 251 milhões), o que o torna um recorde no Campeonato Francês e o maior salário no vestiário do time. O jogador receberia 3,4 milhões de euros por mês, na cotação atual.

Vale lembrar, que a oferta de renovação oferecida pelo Barça chegava perto de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 214 milhões) por ano. A equipe precisou diminuir boa parte dos valores para ter Messi, no entanto, o clube ainda não poderia pagar esses valores ao jogador.

(Foto: Getty Images)

Depois de ter assinado por duas temporadas, o craque tem a opção de renovar por mais um ano. Com isso, o número deve subir para 123 milhões de euros (aproximadamente R$ 753 milhões) para o PSG se o argentino honrar o contrato. Além do salário fixo, será necessário adicionar os bônus e valores em potencial vinculados às atuações individuais de Messi e do coletivo do clube, com títulos, por exemplo.

Além disso, ele ainda recebeu um bônus por assinar seu contrato com o PSG, cerca 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 245 milhões). Até 2023, Lionel Messi deve custar pelo menos 163 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 998 milhões).

Você deve pensar que é muito dinheiro para um jogador anunciado de graça. Mas em Paris, você não conta quando ama, principalmente quando o jogador em questão pode levar o clube a outra dimensão, tanto esportivamente quanto economicamente.