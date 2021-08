O que os rivais do PSG acham de Messi no Campeonato Francês?

Jogadores, treinadores e dirigentes da Ligue 1 expressam suas opiniões sobre a provável chegada de Lionel Messi na competição

A provável chegada de Lionel Messi ao PSG muda a Ligue 1 em todas as suas formas! Aqui estão as reações dos atuantes da Ligue 1 (jogadores, treinadores, dirigentes) ao que já pode ser descrito como o maior recrutamento da história do campeonato.

Ander Herrera, meio-campista do PSG:

“Eu entendo que um jogador como o Messi, estando livre, todos vão falar dele. O PSG tem um projeto muito atraente. Eu sou um jogador e não estou no negócio. Sempre disse que ele foi o melhor jogador da história do futebol. Joguei e sofri muito contra ele na Espanha. "

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Jorge Sampaoli, treinador do OM e ex-treinador da Argentina:

“É fabuloso para o futebol francês. Ele é o melhor jogador do mundo! Mesmo que sejamos adversários, é ótimo. Este é o melhor. "

Christophe Galtier, treinador da OGC Nice:

“É muito, muito bom para o futebol francês. Sinceramente acredito que o Sr. Messi, por ser o Sr. Messi, possa vir para a Ligue 1. E espero que por onde ele passe nos estádios da França, estarão lotados, porque será muito grande o privilégio de vê-lo jogar. Então devemos aproveitar. "

Michel Der Zakarian, treinador de Montpellier:

"Extraordinário. Seria extraordinário. Não vou ser educado, mas ele me deixa duro. Ele é um grande jogador. Dizemos que temos um campeonato de merda, que temos muitas coisas que não são boas, mas se conseguirmos trazer um jogador assim, é extraordinário. Vamos festejar. "

Claude Puel, treinador do Saint-Etienne:

“Ele é um ótimo jogador. Hoje, quais times podem trazer o Messi? Não há muitos. O problema seria garantir um certo equilíbrio na equipe, porque quando você tem um jogador assim, você não pode ter cinco ou seis porque tem que encontrar o equilíbrio. Mas isso não é meu. "

Christophe Pélissier, treinador de Lorient:

“Esta é uma notícia extraordinária para o futebol francês e para o apelo da Ligue 1 internacionalmente. Espero que venha um jogador desta classe. Jogamos no Paris-SG em 22 de dezembro. Portanto, tenho tempo para quebrar a cabeça. Acredito que muitas pessoas não conseguiram contrariar seus planos. Pessoalmente, espero que um jogador desta classe venha para a Ligue 1. "

Oscar Garcia, treinador de Reims:

“Estou um pouco triste porque sou torcedor do Barcelona, ​​então não é uma boa notícia para o Barça. Mas esta é uma notícia muito boa para a Ligue 1, porque agora todos vão querer seguir a Ligue 1. Há muitos bons jogadores, além de Lionel Messi, se ele assinar pelo Paris. "

Pascal Gastien, treinador de Clermont:

“Acho extraordinário para o futebol francês as pessoas que verão este jogador. Todas as crianças devem vir vê-lo rapidamente. É fantástico para todos. "

Gérald Baticle, treinador do Angers:

“Foi inicialmente um choque vê-lo não ficar no Barça. É um jogador que ilumina os estádios com a sua classe, os seus gestos, tudo o que é capaz de fazer. Acho que as pessoas vão aos estádios para vibrar. Para mim é um grande orgulho ver um dos melhores jogadores, senão o melhor, jogar na Ligue 1. "

Frédéric Antonetti, treinador do Metz:

“Lionel Messi na Ligue 1, é extraordinário. É claro. Mas a segunda coisa é que, para um purista do futebol como eu, Messi precisa encerrar sua carreira no Barcelona. Para mim, Messi é o Barcelona. Mas isso foi antes. Para mim, os grandes jogadores que atuam em um grande clube devem terminar nele. "