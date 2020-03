Quanto é o patrimônio estimado de Ronaldinho Gaúcho?

Ex-jogador está preso no Paraguai após ter usado passaporte falso para entrar no país no dia 4 de março

Gênio da bola, Ronaldinho Gaúcho foi, sem dúvidas, um dos maiores esportistas de seu tempo. Campeão do mundo e eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, o brasileiro, que é ídolo no , , e , possui um patrimônio estimado de quase 100 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões), dividido em diversos imóveis, contas no exterior e aplicações financeiras.

Confira o valor aproximado da fortuna de Ronaldinho Gaúcho!

Ronaldinho Gaúcho é o que se pode chamar de jogador ostentação. Além de colecionar carros, o ex-craque também é dono de diversos imóveis espalhados pelo Brasil e pelo mundo.

Uma das casas, localizada na Zona Sul da capital gaúcha, tem duas piscinas, duas quadras de futebol e uma boate, onde Ronaldinho leva os amigos para suas festas particulares regadas a muito samba e pagode.

No entanto, apesar de sua grande forturna estimada, em território nacional, Ronaldo aparece sendo dono de apenas uma empresa, United Consultoria Esportiva e Licenciamentos Ltda, cujo capital social é de R$ 100 mil. Roberto, seu irmão mais velho, aparece como sendo sócio de oito empresas, que unidas valeriam apenas R$ 240 mil.

Problemas na Justiça

No último ano, o ex-jogador teve o seu passaporte apreendido por conta de uma dívida ambiental de R$ 6 milhões que têm por conta de uma obra irregular no sítio que a família tem na capital gaúcha. No entanto, realizou um acordo de pagamento em parcelas para que o documento fosse devolvido após sentença do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Antes desse acordo, os dois apresentaram contas sem fundo suficiente para emgambelar o juiz. Não colou. R$ 10 milhões, que era a dívida total, são troco para o Ronaldo”, contou um advogado do ramo.

Muitas vezes, os irmãos Assis apelaram para terem direito à gratuidade e serem representados pela Defensoria Pública.

Atualmente, Ronaldinho está preso no Paraguai após ter seu nome envolvido num imbróglio de falsificação de passaportes e lavagem de dinheiro naquele país, ao lado de seu irmão mais velho.