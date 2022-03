Quanto custaria para o PSG demitir Mauricio Pochettino?

Mauricio Pochettino está enfrentando sérias questões sobre seu futuro no Paris Saint-Germain depois de não passar das oitavas de final da Champions League, apesar de ter jogadores como Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé à sua disposição.

Com a glória europeia iludindo o time da Ligue 1 mais uma vez, muitos rumores estão sugerindo que outra mudança no banco de reservas será feita na próxima janela.

Pochettino já está sendo vinculado em outros lugares, com o Manchester United considerado pretendente de longa data do ex-técnico do Tottenham, mas se separar do argentino será um negócio caro para o PSG.

Quanto custará ao PSG demitir Pochettino?

O treinador de 50 anos tem um contrato no Parque dos Príncipes até 2023, então ainda tem mais de 12 meses para executar esse acordo.

Com isso levado em consideração, o L'Equipe relata que custaria ao PSG cerca de 20 milhões de euros (cerca de 110 milhões de reais) para se separar de toda a sua comissão técnica.

Esse pacote de demissão incluiria uma taxa de compensação de 15 milhões de euros (cerca de 80 milhões de reais) para Pochettino, enquanto seus quatro assistentes dividiriam mais 5 milhões de euros (quase 30 milhões de reais).

As especulações apontam que o PSG se arrepende de oferecer tanto tempo de contrato à sua equipe de gerenciamento no início da campanha atual, com os acordos iniciais concluídos em janeiro de 2021, programados para durar até o meio de 2022. O time de Paris já esteve nessa posição antes, com algumas indenizações pesadas feitas no passado recente.

Quem é o treinador mais bem pago do futebol mundial?

Pochettino é de longe o treinador mais bem pago do futebol francês, com seu salário base três vezes maior que o de seus rivais mais próximos Jorge Sampaoli e Christophe Galtier, que ganham cerca de 330 mil euros por mês em Marselha e Nice, respectivamente.

O homem no comando do PSG também seria o treinador mais bem pago da Alemanha quando os pacotes salariais da Bundesliga são levados em consideração, com Julian Nagelsmann recebendo quase 700 mil euros por mês no Bayern de Munique.

Pochettino, no entanto, fica um pouco abaixo do gráfico de pagamentos globais, com nomes como Pep Guardiola e Jurgen Klopp ganhando mais do que ele nos gigantes da Premier League Manchester City e Liverpool.

É, no entanto, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que possui o contrato de treinador mais lucrativo, com o compatriota de Pochettino trabalhando em um acordo que supostamente vale 3,33 milhões de euros (quase 20 milhões de reais) por mês.