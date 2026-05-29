Quanto o Corinthians receberá pela participação de Memphis Depay na Copa do Mundo?

A convocação de Memphis Depay para defender a Holanda na Copa do Mundo de 2026 representa um ganho financeiro para o Corinthians. A Fifa prevê o pagamento de uma compensação diária aos clubes que liberarem jogadores para o torneio, mecanismo criado para amenizar o impacto da ausência dos atletas durante a competição.

Embora a entidade ainda não tenha oficializado os valores desta edição do Mundial, a imprensa internacional trabalha com uma projeção de US$ 11 mil por dia por jogador convocado, cerca de R$ 55,5 mil na cotação atual. Na Copa do Mundo de 2022, o pagamento foi praticamente o mesmo: US$ 10,95 mil diários por atleta.

Os repasses começam 10 dias antes da estreia da seleção e seguem até o dia seguinte ao último jogo disputado pelo atleta no torneio. Apenas pela participação da Holanda na fase de grupos, o Corinthians deve garantir aproximadamente US$ 253 mil (R$ 1,2 milhão) com Memphis.

O valor pode aumentar consideravelmente caso a seleção holandesa avance às fases eliminatórias. Se a Holanda chegar até a final da Copa do Mundo, marcada para 19 de julho, a projeção é de que o clube paulista embolse algo próximo de US$ 396 mil (R$ 2 milhões).

A quantia surge em um momento importante para o Corinthians, que convive com dificuldades financeiras e tenta viabilizar a permanência de Memphis além do meio do ano. O atacante possui um dos contratos mais caros do futebol brasileiro, com salários, bônus e premiações elevadas previstos em vínculo assinado até junho de 2026.