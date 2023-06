Quanto o Atlético-MG vai receber da venda de Nathan Silva ao Pumas

Negociação foi avaliada em US$ 4 milhões; Mineiros vão ficar com 75% do valor total das tratativas do zagueiro de 26 anos

O Atlético-MG acertou a venda de Nathan Silva ao Pumas, do México, no mercado da bola. A negociação está avaliada em US$ 4 milhões (R$ 19,17 milhões na cotação atual), e o Galo ficará com 75% do montante — US$ 3 milhões (R$ 14,37 milhões) —, como soube a GOAL.

O zagueiro de 26 anos assinará contrato com o clube mexicano por quatro temporadas, até 30 de junho de 2027. Além da parte do Galo — US$ 3 milhões —, o restante será dividido entre jogador e Atlético-GO.

O Dragão ficará com US$ 200 mil (R$ 958 mil), e os outros US$ 800 mil (R$ 3,8 milhões) serão embolsados pelo defensor Nathan Silva. O Atlético-GO terá direito ao percentual por causa de um acordo firmado em 2021. Na ocasião, o atleta defendia o time por empréstimo e foi convocado para voltar ao Galo por decisão do técnico Cuca.

Nathan Silva deve ter a venda confirmada no primeiro dia da janela de transferências do futebol mexicano, em 22 de junho. O defensor, inclusive, já fez uma festa de despedida para os amigos em Belo Horizonte.

Na atual temporada, o zagueiro de 26 anos fez 18 partidas pelo Atlético-MG, somando 1.508 minutos em campo. No período, ele não fez gols ou deu assistências.