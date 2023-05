Clube do México tem interesse por Nathan Silva, e Atlético-MG pede € 3 milhões

Pumas, do técnico Antonio Mohamed, demonstrou interesse na aquisição do zagueiro de 26 anos; Galo quer mais de R$ 16 milhões para liberá-lo

O Atlético-MG conversa sobre uma possível venda de Nathan Silva no mercado da bola, como soube a GOAL. Há interesse do Pumas, do México, em contar com o zagueiro de 26 anos. As tratativas ainda estão em estágio inicial, mas o Galo quer cerca de € 3 milhões (R$ 16,13 milhões) para liberá-lo em definitivo.

O interessado em contar com o defensor tem Antonio Mohamed, conhecido como Turco, na comissão técnica. O clube, porém, está disposto a conversar e negociar a saída do atleta. A diretoria aguarda uma proposta com valor próximo ao que pede aos mexicanos para dar sequência às tratativas na janela de transferências.

Nathan Silva não fala abertamente sobre o futuro, mas aceita uma transferência para o exterior neste momento da carreira. Ele acredita que é uma boa oportunidade de fazer um contrato financeiramente mais vantajoso.

O zagueiro, contudo, ainda não foi chamado para participar das conversas. Ele aguarda uma posição oficial da diretoria para iniciar as tratativas com o clube interessado. O defensor já teve outras ofertas do exterior em janelas anteriores, mas os mineiros não aceitaram liberá-lo anteriormente.

Nathan Silva disputou 1.208 partidas pelo Atlético-MG em 2023, somando 1.208 minutos em campo. O atleta, que tornou-se titular do time comandado por Eduardo Coudet, tem contrato até 31 de dezembro de 2025