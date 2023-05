Quantas vezes o Sevilla foi campeão da Liga Europa?

Os espanhóis são os maiores campeões da segunda competição mais importante do futebol europeu

Nos últimos anos, o Sevilla se tornou quase que um sinônimo de Liga Europa. A equipe espanhola, que é a maior vencedora do torneio, estabeleceu um histórico bastante favorável a si, podendo até mesmo mudar sua imagem continental.

Para além de um clube que não faz parte da primeira linha espanhola, o Sevilla se tornou um grande símbolo de uma das principais competições do mundo: a Europa League, segundo torneio do continente. A glória no torneio, aliás, mudou o patamar do clube até mesmo em sua liga nacional, em que passou a brigar mais perto do topo.

Hoje em dia, o Sevilla é o grande destaque do segundo principal torneio do futebol europeu. Mas, afinal, quantos títulos da Liga Europa o time espanhol conquistou?

Ao todo, o Sevilla conquistou a Europa League seis vezes, mais do que qualquer outro time . Além disso, o clube está com 100% de aproveitamento nas finais: conquistou todas as seis que disputou, de forma que não tem nenhum vice-campeonato na história dos Rojiblancos.

A primeira taça demorou a vir. A conquista inaugural do Sevilla foi apenas em 2006, 34 anos após a primeira edição disputada do torneio, então chamado de Copa da UEFA. Desde então, foram mais cinco títulos, em 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020, além de um tricampeonato inédito na história do torneio.

A história do Sevilla na Liga Europa, então, gerou uma mítica em torno do clube. Hoje, torcedores colocam a equipe como Papão na competição, e até mesmo comparam à história do Real Madrid na Liga dos Campeões.