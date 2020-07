Quantas vezes Flamengo e Fluminense disputaram a final da Taça Rio?

Clássico Fla-Flu na próxima quarta-feira vai definir o campeão do segundo turno do Campeonato Carioca

e , os dois maiores campeões estaduais do Rio de Janeiro, decidem na próxima quarta-feira a , segundo turno do , apenas pela segunda vez na história.

A única vez em que os dois arquirrivais se enfrentaram na decisão do torneio foi no ano de 2005. Um clássico que deixou ótimas recordações para os tricolores, já que terminou em goleada por 4 a 1.

Na ocasião, Tuta, Leandro, Alex e Preto Casagrande marcaram os gols do Fluminense, todos na etapa final, enquanto Zinho descontou. O ficaria com o troféu estadual daquele ano dias depois, ao superar o Volta Redonda.

Fla e Flu também terminaram como campeão e vice da Taça Rio em 1986. Naquela época, porém, os turnos eram disputados em pontos corridos. O somou 17 pontos, contra 16 do Tricolor, e na sequência passou pelo na grande final estadual.

Desde 1986 que a Taça Rio dá nome ao segundo turno do Carioca. O Vasco é o maior campeão, com dez títulos, seguido pelo Fla, atual campeão, com nove. O Flu conquistou o torneio três vezes, a última vez em 2018.