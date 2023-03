Quando Tiquinho Soares volta ao Botafogo após suspensão por cabeçada no árbitro?

O atacante foi expulso no clássico contra o Flamengo e teve situação agravada por investida contra juiz

O Botafogo pode ficar sem o seu principal atacante durante considerável tempo, a depender de uma sentença ainda a ser julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Tiquinho Soares, o camisa 9 alvinegro, foi suspenso de forma preventiva por 30 dias pelo TJD-RJ como punição à cabeçada dada no juiz da partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca de 2023.

Tiquinho, desta forma, será desfalque na estreia botafoguense na Copa do Brasil, contra o Sergipe. A punição não fica restrita à competição estadual uma vez que a sentença provisória foi dada em dias, não jogos. O Botafogo ainda poderá tentar reverter a liminar através de um recurso.

Expulso de campo na derrota por 1 a 0 frente aos rubro-negros, em jogo disputado em Brasília, Tiquinho foi enquadrado nos artigos 254-A (conduta violenta), 243-F (ofensa à honra) e enfrenta ainda uma liminar baseada no artigo 35 que pode afastá-lo de campo por um período de até 180 dias – ainda que a pena ainda possa ser atenuada através de multa e outros dispositivos.

Caso não consiga uma liminar, o Botafogo não terá Tiquinho no restante do Campeonato Carioca. Vale destacar que o Alvinegro ainda briga por uma vaga nas semifinais da competição. Se a pegar a pena de 180 dias, Tiquinho Soares ficaria fora de ação por um prazo de seis meses, retornando apenas na metade do Brasileirão.

Apesar de ter iniciado a temporada 2023 com sonhos de voos mais altos, o Botafogo não vive um bom momento. Além dos resultados ruins no Campeonato Carioca, o time treinado por Luís Castro perdeu Patrick de Paula pelo restante da temporada por causa de lesão e tem apenas o jovem Matheus Nascimento como opção a Tiquinho na referência do ataque.