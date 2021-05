Quando será a estreia de Sylvinho como treinador do Corinthians?

O ex-jogador chega para assumir a posição deixada por Vágner Mancini, mas não deve estrear ainda

Depois de duas negativas, o Corinthians finalmente anunciou o substituto de Vágner Mancini no comando do time profissional. O ex-jogador Sylvinho, com passagem vitoriosa pelo Timão, vai assumir a equipe.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem treinador desde a demissão de Mancini, após a eliminação para o Palmeiras no Paulistão, o Corinthians, no final da tarde de domingo (23), anunciou a contratação do ex-jogador e ex-auxiliar técnico Sylvinho para comandar a equipe. O torcedor, porém, ainda vai ter que esperar mais um pouco para ver seu trabalho na beira do campo.

O Corinthians informa que Sylvinho está #FechadoComOTimão e será o técnico da equipe profissional.



Após experiências e aperfeiçoamento em comissões técnicas da Europa e da CBF, ele volta ao clube que o revelou como lateral. Bem-vindo!#ModernoÉSerCorinthians pic.twitter.com/RLzO0gyO6n — Corinthians (@Corinthians) May 23, 2021

Sylvinho, que mora em Portugal com sua família, deve chegar ao Brasil na terça-feira, véspera da despedida do Timão na Copa Sul-Americana, mas ainda não vai fazer sua estreia. O Corinthians, segundo o GE.com, entende que, apesar do tempo hábil para a que o treinador esteja trabalhando no jogo, não existe razão para ele apressar sua chegada.

Além de estar cansado pela viagem e da falta de contato prévio com o elenco, Sylvinho ainda teria que estar cadastrado no sistema da Conmebol e, para isso, já teria que ter seu contrato - válido até 2022 - registrado na CBF. O Corinthians, porém, não vê necessidade de apressar as coisas, ainda mais considerando que não tem mais chance de classificação na Sul-Americana.

Quando Sylvinho vai estrear pelo Corinthians?

Desta forma, segundo o GE.com, a estreia do novo treinador deve acontecer apenas no final de semana, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma semana após o anúncio de Sylvinho. No domingo (30), o Timão recebe o Atlético-GO, na Neo Química Arena, às 18h15 (de Brasília).

Até sua estreia, Sylvinho - que ainda não tem data definida para ser apresentado oficialmente - terá tempo de conhecer o elenco do Timão, se começar sua adaptação ao clube e ter seu nome no Boletim informativo diário BID da CBF.

Contra o River Plate-PAR, então, o analista de desempenho Fernando Lázaro, assim como aconteceu na goleada sobre o Sport Huancayo-PER, será o treinador do Timão. O duelo será nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília)