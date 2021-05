Corinthians x Sport Huancayo ao vivo: siga em tempo real o jogo da Sul-Americana

1T | 34 min: Mateus Vital bate da entrada da área com efeito e a bola vai no cantinho! Timão amplia na @NeoQuimicaArena! #SCCPxHUA (2-0) #VaiCorinthians pic.twitter.com/YkNZrjvWTl — Corinthians (@Corinthians) May 21, 2021

Aos 34 minutos, a zaga do Huancayo não sai bem e Vital fica com a bola. Ele consegue passar por 2 marcadores e finaliza, de fora da área, no cantinho do goleiro do time peruano