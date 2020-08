Quando é o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2020?

Com sete times brasileiros vivos na competição, prestes a retornar, torcedores já estão na expectativa das fase finais da Liberta

, , , , , e todos tem uma coisa em comum: são os times brasileiros ainda vivos na Copa Libertadores da América 2020, esperando que o reinício do torneio, marcado para o próximo dia 15 de setembro, com a partida entre e Athletico Paranaense.

Ainda que estejamos no segundo jogo da fase de grupos, é natural que o torcedor já esteja na expectativa de jogar nas fases finais da competição. Se a fase de grupos acabasse agora, por exemplo, seis dos sete brasileiros vivos estariam classificados para as oitavas de final - o único fora do top 2 de seu grupo é o Athletico, terceiro colocado no Grupo C.

E a Conmebol também já está pensando nas oitavas da competição: a entidade divulgou as datas do sorteio das oitavas de final da competição, que deve ser realizado virtualmente em decorrência dos efeitos da pandemia do coronavírus Covid-19.

O sorteio será realizado neste próximo dia 24 de outubro, um sábado, no primeiro final de semana após o encerramento da fase de grupos. Todo o chaveamento já será decidido, das oitavas de final até as semifinais da competição. Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os classificados em primeiro em seus grupos enfrentando os segundos colocados e decidindo em casa.

Libertadores:



15/09 - Inter x América

23/09 - Grenal

30/09 - América x Inter

21/10 - Católica x Inter

24/10 - SORTEIO

25/11 - Oitavas (Ida)

02/12 - Oitavas (Volta)

09/12 - Quartas (Ida)

16/12 - Quartas (Volta)

06/01 - Semi (Ida)

13/01 - Semi (Volta)

23,24 ou 30/01 - final — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) July 11, 2020

Desde a edição de 2017, a não utiliza mais o sistema antigo, que colocava o 1º colocado geral contra o 8º segundo colocado, o 2º melhor primeiro contra o 7º segundo colocado, e assim em diante. Desta maneira, para os times saberem seu caminho no torneio, terão que assistir ao sorteio.

Os próximos confrontos de cada um dos brasileiros já estão com data e hora: o Athletico começa os trabalhos visitando o Jorge Wilstermann em Cochabamba no dia 15 de setembro, mesma data da reestreia do Santos, diante do , na Vila Belmiro. No dia seguinte, o Internacional recebe o América de Cali no Beira-Rio, enquanto o Grêmio viaja para Santiago enfrentar a e o Palmeiras vai para La Paz jogar contra o Bolívar.

Fechando a rodada, o Flamengo retorna visitando o no dia 17 de setembro, mesma data do esperado confronto entre São Paulo e River Plate, no Morumbi.