Quando Ronaldo Fenômeno humilhou o Manchester United

Uma noite para guardar na memória: a Goal relembra o duelo em que o craque brasileiro humilhou o time inglês

Melhor do mundo, artilheiro e campeão da Copa de 2002, ídolo de várias torcidas ao redor do planeta. A carreira de Ronaldo é tão inesquecível quanto o que o atacante fez naquele duelo em Old Trafford.

Diante do e pela Liga dos Campeões, o brasileiro entrou em campo em 23 de abril de 2003 para brilhar em um de seus melhores jogos com a camisa do . Se o clube merengue conseguiu se classificar para as semi finais do torneio continental, foi muito graças ao seu camisa 11.

Após vencer no Santiago Bernabéu por 3 a 1 e ir com a vantagem para Manchester, o Real Madrid sabia que teria uma tarefa difícil pela frente: os Red Devils eram a grande potência britânica do momento, com três títulos da Premier League em quatro anos, além de também terem vencido a competição naquela temporada.

Mais times

Sobravam estrelas para aquela partida no Reino Unido. Barthez, Verón, Ferdinand, van Nistelrooy, Giggs e Beckham de um lado, comandados por Sir Alex Ferguson. Do outro, Casillas, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Guti, Figo e o próprio Ronaldo.

Sem Raúl, contundido, o Real Madrid dependia quase que exclusivamente de Ronaldo para marcar seus gols. E o craque não decepcionou.

Mais artigos abaixo

Em pleno Old Trafford, Teatro dos Sonhos, Ronaldo fez um hat-trick com três golaços, um mais bonito que o outro. Mesmo que o Manchester United tenha marcado quatro gols, com van Nistelrooy, Helguera contra e Beckham (duas vezes), a atuação magistral do brasileiro deu a vaga para os espanhóis.

Enquanto Ronaldo saía de campo, substituído, a torcida dos Red Devils, mesmo decepcionada com a desclassificação, aplaudiu o craque de pé. Era o brasileiro, talvez na melhor atuação de sua carreira, mostrando o porquê de ter sido um dos melhores atacantes da história do futebol.